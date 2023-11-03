Є три сценарії: що буде з допомогою Україні після голосування в Палаті представників США

Палата представників Сполучених Штатів Америки 2 листопада схвалила пакет допомоги Ізраїлю, не включивши Україну. Таке рішення не підтримують ні в Білому домі, ні в Сенаті.

Пакет допомоги Ізраїлю направили в Сенат, який може доповнити його підтримкою Україні й повернути назад в Конгрес. Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Крім цього, залишається опція Джо Байдена, який може накласти вето на законопроєкт, адже у пакеті має бути допомога Ізраїлю разом з Україною.

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"Є ще певні сценарії та варіанти. Який сценарій буде взятий до уваги й реалізований, залежатиме від внутрішніх перемовин між республіканцями й демократами", – зазначив Рейтерович.

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Республіканці намагаються спекулювати

На думку політолога, ймовірний сценарій, що пакети таки розділять, але допомога Україні ввійде до пакета з грошима на укріплення та посилення американського кордону, про що дуже люблять говорити радикально налаштовані республіканці. Такий пакет матиме всі шанси на те, щоб пройти через Конгрес та Сенат, оскільки якщо демократів влаштовуватиме таке виділення коштів, то вони підтримають таку ініціативу.

Судячи з останніх заяв, новий спікер Конгресу схиляється до цієї думки,

– зауважив Рейтерович.

Нині найбільші ризики для України існують у двох моментах. Перший ризик – час, адже прийняття рішення може розтягнутися на тижні.

Будемо сподіватися, що цього вдасться уникнути, оскільки поки всі сторони демонструють схильність до компромісів,

– мовив політолог.

Друга небезпека полягає у тому, що компромісне рішення може вплинути на суму допомоги. Тут Україні треба найбільше хвилюватися про ті гроші, які США виділяють щомісяця. Республіканці вже намагаються спекулювати на цьому і говорять про те, чому США повинні давати гроші й утримувати українських пенсіонерів.

"Це проблема, яка може виникнути, але будемо сподіватися, що адміністрація Байдена зможе довести, зокрема республіканцям, що без цих грошей, які підуть на соціально-економічні потреби, Україні буде складно протистояти російській агресії", – додав Рейтерович.

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