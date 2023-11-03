Есть три сценария: что будет с помощью Украины после голосования в Палате представителей США
2 ноября Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила пакет помощи Израилю, не включив Украину. Такое решение не поддерживается ни в Белом доме, ни в Сенате.
Пакет помощи Израилю был направлен в Сенат, который может дополнить его поддержкой Украине и вернуть обратно в Конгресс. Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Кроме этого, остается опция Джо Байдена, который может наложить вето на законопроект, ведь в пакете должна быть помощь Израилю вместе с Украиной.
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"Есть еще определенные сценарии и варианты. Какой сценарий будет принят во внимание и реализован, будет зависеть от внутренних переговоров между республиканцами и демократами", – отметил Рейтерович.
От чего будет зависеть, получит ли Украина помощь от США: смотрите видео
Республиканцы пытаются спекулировать
По мнению политолога, вероятный сценарий, что пакеты все-таки разделят, но помощь Украине войдет в пакет с деньгами на укрепление и усиление американской границы, о чем очень любят говорить радикально настроенные республиканцы. Такой пакет будет иметь все шансы пройти через Конгресс и Сенат, поскольку если демократов будет устраивать такое выделение средств, то они поддержат такую инициативу.
Судя по последним заявлениям, новый спикер Конгресса склоняется к этому мнению,
– заметил Рейтерович.
Сейчас самые большие риски для Украины существуют в двух моментах. Первый риск – время, ведь принятие решения может растянуться на недели.
Будем надеяться, что этого удастся избежать, поскольку пока все стороны демонстрируют склонность к компромиссам,
– сказал политолог.
Вторая опасность состоит в том, что компромиссное решение может повлиять на сумму помощи. Здесь Украине нужно больше всего волноваться о тех деньгах, которые США выделяют ежемесячно. Республиканцы уже пытаются спекулировать на этом и говорят о том, почему США должны давать деньги и удерживать украинских пенсионеров.
"Это проблема, которая может возникнуть, но будем надеяться, что администрация Байдена сможет доказать, в частности, республиканцам, что без этих денег, которые пойдут на социально-экономические нужды, Украине будет сложно противостоять российской агрессии", – добавил Рейтерович.
Что известно об общем пакете помощи
- Президент США Джо Байден пригласил у Конгресса рекордную сумму для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Речь идет о 106 миллиардах долларов, из которых 60 миллиардов планировали выделить нашему государству.
- Однако Республиканская партия США не поддержала план Байдена и обнародовала другой план помощи. Этот пакет отделяет помощь Израиля от более широкого запроса президента США на экстренное финансирование, включающий помощь Украины.
- 3 ноября Палата представителей США одобрила помощь Израилю в размере свыше 14 миллиардов долларов. Проект поддержали 226 голосов, против выступили 196. Деньги предусмотрены на ЦАХАЛ.