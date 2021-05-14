У США сталася масштабна стрілянина: постраждали 9 людей

В американському місті Провіденс, що в штаті Род-Айленд, сталася стрілянина. У результаті інциденту постраждали 9 людей.

За словами шефа місцевої поліції Х'ю Клементса, внаслідок стрілянини 3 людей отримали серйозні поранення.

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Стрілянина в американському місті Провіденс

Згодом в поліції уточнили, що серед поранених є 8 чоловіків і одна жінка.

Спершу невідомі відкрили стрілянину з автомобіля у сторону одного з будинків. Згодом люди, які перебували у цьому будинку, почали стріляти у відповідь. Загалом пролунали кілька десятків пострілів.

Поліція заявила, що стрілянина стала наймасовішою в історії міста. Наразі жодних арештів правоохоронці не здійснювали.

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Інцидент трапився у місті Провіденс: дивіться карту