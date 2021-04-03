У США на вечірці обстріляли людей: є загиблі та поранені

В американському Вілмінгтоні, що у штаті Північна Кароліна, 3 квітня сталась стрілянина під час домашньої вечірки. У результаті є багато жертв.

Стріляти почали вночі. Причини наразі не відомі.

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Що відомо про жертв

Коли поліція прибула за викликом, то на місці знайшли 3 вбитих та 4 постраждалих.

Поки що нікого не взяли під варту, оскільки зловмисників та мотиви не встановили. Однак запевняють, що громадськості нічого не загрожує. Імена вбитих оприлюднять, коли повідомлять їхнім близьким.

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