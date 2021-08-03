У США вкоротив собі віку четвертий поліцейський, що був свідком штурму Капітолію

3 серпня 2021 , 09:59
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Джерело:

CNN

У США офіцер поліції Вашингтона Хантер Хашід вчинив самогубство. Він брав участь в придушенні заворушень в Капітолії у січні.

Хашіда знайшли мертвим вдома 29 липня. Він працював у поліції з 2003 року.

До речі У США винесли перший тюремний вирок учаснику штурму Капітолію: чому це важливо

Самогубство інших поліцейських

Раніше троє поліцейських, які були свідками штурму Капітолію, вкоротили собі віку.

  • Офіцер поліції Вашингтона Кайл Дефрейтаг помер 10 липня. Його сім'я підтвердила, що причиною смерті стало самогубство.
  • Ще двоє поліцейських Джеффрі Сміт і Говард Лібенгуд наклали на себе руки в січні.


Померлий Хантер Хашід / Фото CNN

Заворушення у Капітолії: що відомо

  • Прихильники 45 президента США Дональда Трампа увірвалися в Капітолій, де Конгрес затверджував підсумки президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.
  • Почались серйозні сутички.
  • Загинули 5 людей, зокрема й співробітник поліції Капітолію. Багато людей постраждали.
  • Трампа після цього звинуватили у підбурювані до заколоту, його заблокували у соцмережах до інавгурації Байдена.
  • У липні оголосили перший вирок людині, яка брала участь у штурмі Капітолію. Пол Ходжкінс 8 місяців повинен відсидіти у в'язниці.


Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ольга Музика