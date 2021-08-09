США ввели наймасштабніші санкції проти Білорусі

Джо Байден підписав указ, яким розширив існуючі санкції проти режиму Лукашенка. Зокрема у Мінфіні США заявили, що санкції ввели проти людей, яких називають "гаманцями" режиму Лукашенка.

Зокрема їх ввели проти понад 40 осіб та структур, які надають Лукашенку гроші для збагачення та фінансують його режим. Відповідні документи Байден підписав у річницю невизнаних міжнародною спільнотою виборів в Білорусі 9 серпня.

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Штати запровадили масштабні санкції проти режиму Білорусі

"У річницю шахрайських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року, президент Джо Байден підписав виконавчий указ про подальші наслідки для Олександра Лукашенка та його режиму", – мовиться на сайті Білого дому.

Зокрема там пояснюють, що санкції ввели через:

атаки режиму проти демократичних прагнень та прав білоруського народу;

транснаціональні репресії та зловживання;

а також порушення міжнародних норм та корупцію.

У Міністерстві фінансів США розповіли, що це найбільший пакет санкцій проти білоруського режиму. Зокрема санкції ввели проти "гаманців" Олександра Лукашенка – людей та компаній, які надають кошти для збагачення Лукашенка, фінансують його корумпований режим та самі отримують вигоди від режиму у вигляді пільг, вигідних контрактів, монополій.

Під санкції США потрапили 23 людини та 21 компанія:

енергетичний "гаманець" Лукашенка – олігарх Мікалай Воробей (фігурант санкційних списків Євросоюзу, Британії і Канади) і пов'язані з ним компанії – "БелКазТранс" та "БелКазТранс Україна", "Інтерсервіс", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group;

– олігарх Мікалай Воробей (фігурант санкційних списків Євросоюзу, Британії і Канади) і пов'язані з ним компанії – "БелКазТранс" та "БелКазТранс Україна", "Інтерсервіс", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group; тютюновий "гаманець" Алексей Алексін та пов'язані з ним ​​компанії "Енерго-Ойл", "Інтер Тобакко", "Белнафтегаз";

Алексей Алексін та пов'язані з ним ​​компанії "Енерго-Ойл", "Інтер Тобакко", "Белнафтегаз"; будівельний "гаманець" – імперія Карічей, зокрема фірми Dana Holdings Limited та її колишні дочірні компанії. Фірма пов'язана з сербською родиною Каріч, яку вважають близькою до Лукашенка. Під санкції потрапив також громадянин Сербії й Кіпру Нейбоша Каріч;

– імперія Карічей, зокрема фірми Dana Holdings Limited та її колишні дочірні компанії. Фірма пов'язана з сербською родиною Каріч, яку вважають близькою до Лукашенка. Під санкції потрапив також громадянин Сербії й Кіпру Нейбоша Каріч; державні білоруські підприємства – "Білоруськалій" та тютюнова фабрика "Неман" (найбільший виробник цигарок у Білорусі). Також 3 колишніх директорів підприємств – Андрія Рибакова, Андрія Бунакова та Ігоря Ляшенка.

Також обмеження ввели проти осіб, відповідальних за насильницьке придушення мирних протестів та пов'язаних з інцидентом з літаком компанії Ryanair (коли з рейсу зняли журналіста Романа Протасевича та його дівчину – 24 канал):

міністра транспорту і комунікацій Білорусі Олексія Авраменка;

директора департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Артема Сікорського.

Під санкції також потрапили Білоруський національний олімпійський комітет (який США звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон), а також низка інших відомих бізнесменів та 15 з ними пов'язаних компаній. У список навіть увійшов приватний "Абсолютбанк".

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