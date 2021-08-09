США ввели масштабные санкции против Беларуси
Источник:Белый дом
Джо Байден подписал указ, которым расширил существующие санкции против режима Лукашенко. В частности, в Минфине США заявили, что санкции ввели против людей, которых называют "кошельками" режима Лукашенко.
В частности их ввели против более 40 человек и структур, которые предоставляют Лукашенко деньги для обогащения и финансируют его режим. Соответствующие документы Байден подписал в годовщину непризнанных международным сообществом выборов в Беларуси 9 августа.
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Штаты ввели масштабные санкции против режима Беларуси
"В годовщину мошеннических выборов в Беларуси 9 августа 2020 года президент Джо Байден подписал исполнительный указ о дальнейших последствиях для Александра Лукашенко и его режима", – говорится на сайте Белого дома.
В частности там объясняют, что санкции ввели из-за:
- атак режима против демократических стремлений и прав белорусского народа,
- транснациональных репрессий и злоупотреблений;
- а также нарушения международных норм и коррупции.
В Министерстве финансов США рассказали, что это самый большой пакет санкций против белорусского режима. В частности санкции ввели против "кошельков" Александра Лукашенко – людей и компаний, которые предоставляют средства для обогащения Лукашенко, финансируют его коррумпированный режим и сами получают выгоды от режима в виде льгот, выгодных контрактов, монополий.
Под санкции США попали 23 человека и 21 компания:
- энергетический "кошелек" Лукашенко – олигарх Микалай Воробей (фигурант санкционных списков Евросоюза, Великобритании и Канады) и связанные с ним компании – "БелКазТранс" и "БелКазТранс Украина", "Интерсервис", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group ;
- табачный "кошелек" Алексей Алексин и связанные с ним компании "Энерго-Ойл", "Интер Тобакко", "Белнафтегаз";
- строительный "кошелек" – империя Каричей, в частности фирмы Dana Holdings Limited и ее бывшие дочерние компании. Фирма связана с сербской семьей Карич, которую считают близкой к Лукашенко. Под санкции попал также гражданин Сербии и Кипра Нейбоша Карич;
- государственные белорусские предприятия – "Беларуськалий" и табачная фабрика "Неман" (крупнейший производитель сигарет в Беларуси). Также 3 бывших директоров предприятий: Андрей Рыбаков, Андрей Бунаков и Игорь Ляшенко.
Также ограничения ввели против лиц, которые ответственны за насильственное подавление мирных протестов и которые связаны с инцидентом с самолетом компании Ryanair (когда с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку – 24 канал):
- министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко;
- директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского.
Под санкции также попали Белорусский национальный олимпийский комитет (который США обвиняют в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов), а также ряд других известных бизнесменов и 15 с ними связанных компаний. В список также вошел частный "Абсолютбанк".
Краткая предыстория о событиях в Беларуси
- Выборы президента в Беларуси состоялись в августе 2020 года. Победу якобы получил Александр Лукашенко, однако результаты голосования не признает международное сообщество. Белорусы также убеждены, что выборы сфальсифицировали.
- Несмотря на все, Лукашенко провел тайную инаугурацию. С тех пор его называют самопровозглашенным президентом Беларуси.
- После выборов люди вышли на мирные протесты. Однако мирные собрания до сих пор сопровождаются массовыми задержаниями. К людям применяли силовые методы – их массово задерживали, избивали и пытали в СИЗО.