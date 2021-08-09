США ввели масштабные санкции против Беларуси

Джо Байден подписал указ, которым расширил существующие санкции против режима Лукашенко. В частности, в Минфине США заявили, что санкции ввели против людей, которых называют "кошельками" режима Лукашенко.

В частности их ввели против более 40 человек и структур, которые предоставляют Лукашенко деньги для обогащения и финансируют его режим. Соответствующие документы Байден подписал в годовщину непризнанных международным сообществом выборов в Беларуси 9 августа.

Заметьте В годовщину выборов горели двери посольства Беларуси в Брюсселе: фото

Штаты ввели масштабные санкции против режима Беларуси

"В годовщину мошеннических выборов в Беларуси 9 августа 2020 года президент Джо Байден подписал исполнительный указ о дальнейших последствиях для Александра Лукашенко и его режима", – говорится на сайте Белого дома.

В частности там объясняют, что санкции ввели из-за:

атак режима против демократических стремлений и прав белорусского народа,

транснациональных репрессий и злоупотреблений;

а также нарушения международных норм и коррупции.

В Министерстве финансов США рассказали, что это самый большой пакет санкций против белорусского режима. В частности санкции ввели против "кошельков" Александра Лукашенко – людей и компаний, которые предоставляют средства для обогащения Лукашенко, финансируют его коррумпированный режим и сами получают выгоды от режима в виде льгот, выгодных контрактов, монополий.

Под санкции США попали 23 человека и 21 компания:

энергетический "кошелек" Лукашенко – олигарх Микалай Воробей (фигурант санкционных списков Евросоюза, Великобритании и Канады) и связанные с ним компании – "БелКазТранс" и "БелКазТранс Украина", "Интерсервис", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group ;

– олигарх Микалай Воробей (фигурант санкционных списков Евросоюза, Великобритании и Канады) и связанные с ним компании – "БелКазТранс" и "БелКазТранс Украина", "Интерсервис", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group ; табачный "кошелек" Алексей Алексин и связанные с ним компании "Энерго-Ойл", "Интер Тобакко", "Белнафтегаз";

Алексей Алексин и связанные с ним компании "Энерго-Ойл", "Интер Тобакко", "Белнафтегаз"; строительный "кошелек" – империя Каричей, в частности фирмы Dana Holdings Limited и ее бывшие дочерние компании. Фирма связана с сербской семьей Карич, которую считают близкой к Лукашенко. Под санкции попал также гражданин Сербии и Кипра Нейбоша Карич;

– империя Каричей, в частности фирмы Dana Holdings Limited и ее бывшие дочерние компании. Фирма связана с сербской семьей Карич, которую считают близкой к Лукашенко. Под санкции попал также гражданин Сербии и Кипра Нейбоша Карич; государственные белорусские предприятия – "Беларуськалий" и табачная фабрика "Неман" (крупнейший производитель сигарет в Беларуси). Также 3 бывших директоров предприятий: Андрей Рыбаков, Андрей Бунаков и Игорь Ляшенко.

Также ограничения ввели против лиц, которые ответственны за насильственное подавление мирных протестов и которые связаны с инцидентом с самолетом компании Ryanair (когда с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку – 24 канал):

министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко;

директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского.

Под санкции также попали Белорусский национальный олимпийский комитет (который США обвиняют в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов), а также ряд других известных бизнесменов и 15 с ними связанных компаний. В список также вошел частный "Абсолютбанк".

Краткая предыстория о событиях в Беларуси