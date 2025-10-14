США вже можуть розробляти план завершення війни в Україні, але є нюанс, – політолог

Після п'ятигодинної зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з Путіним у Москві США, ймовірно, вже працюють над власним планом припинення війни в Україні, хоча його підхід до Росії викликає серйозні занепокоєння.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу прокоментував те, що Віткофф під час минулого візиту некоректно інтерпретував російські пропозиції та фактично просував кремлівські наративи. А також наголосив, що Україні необхідно терміново представити американській стороні свої пропозиції та "червоні лінії", поки план не став офіційним.

Чому робота Віткоффа створює ризики для України?

Політолог зазначив, що спочатку це виглядало як критика на адресу Віткоффа – мовляв, людина була не підготовлена до цих переговорів. Але Трамп дав зрозуміти, що в принципі він задоволений роботою Віткоффа, що той непогано попрацював з Росією та досягнув результату.

Віткофф найближчим часом поїде з дорученням Трампа до Москви. І тут є певні ризики для України. Попри те, що американський президент позитивно оцінює роботу Віткоффа, той неодноразово потрапляв під маніпулятивний вплив Путіна і по суті часто представляв не стільки Трампа у відносинах з Росією, а навпаки.

"З ним декілька разів спрацьовував ефект зіпсованого телефону, коли Путін йому щось розповідав. І тут якраз п’ять годин мають значення, бо, думаю, за цей час Стів Віткофф забував, про що починалася розмова або чим вона закінчилася. Через переклад і великий потік нової інформації", – вважає політолог.

Стів Віткофф іноді губився в потоці інформації, зокрема щодо історії Росії та України, яку йому розповідає Путін. А під час серпневих переговорів Путін запропонував одностороннє виведення українських військ із Донецької області як умову припинення бойових дій, що для України було неприйнятно. Віткофф інтерпретував це як можливий компроміс – нібито Росія у відповідь мала вивести свої війська з Херсонської та Запорізької областей, хоча росіяни пізніше спростували ці наміри.

Чому українським представникам треба діяти на випередження?

Дії Віткоффа створюють певні ризики для України, і тому українські представники мають працювати на випередження, чітко окреслюючи американській стороні свої "червоні лінії", пропозиції та межі прийнятного.

Політолог пояснює, що українські представники повинні активно працювати над оцінкою можливих американських ініціатив щодо завершення війни між Росією та Україною.

Існує ймовірність, що в американському плані будуть пропозиції, які можуть бути неприйнятними для України, і тому цю інформацію необхідно отримати та проаналізувати заздалегідь,

– пояснює Фесенко.

Головне завдання української сторони зрозуміти, які пропозиції можуть з’явитися, і нейтралізувати ті, що є неприйнятними, до того як вони стануть офіційною позицією США. Зараз відкривається вікно можливостей для переговорів.

"Нам зараз, ще до офіційного відновлення чи початку мирних переговорів, треба попрацювати окремо з американцями. Саме цим і займатимуться наші переговорники цього тижня", – підсумував експерт.

Що відомо про мирний план Трампа для України?