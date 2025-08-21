Укр Рус
24 Канал Новини України Порушена логістика росіян: в Криму ССО вдарили по ворожому потягу з пальним
21 серпня, 13:29
2

Порушена логістика росіян: в Криму ССО вдарили по ворожому потягу з пальним

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Внаслідок спецоперації ССО була порушена логістика ворога у тимчасово окупованому Криму.
  • Операція відбулася у ніч на 21 серпня.

ССО ЗСУ провели спецоперацію поблизу залізничної станції Джанкой. Вона відбулася у ніч на 21 серпня.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

Дивіться також ГУР знищили ворожий катер біля Залізного Порту: ліквідовано усіх членів екіпажу 

Що відомо про ураження ворожого потягу з пальним?

Українські сили спецоперацій у ніч проти 21 серпня провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ, 
– повідомили в ССО.

Зазначимо, що зранку в пабліках писали, що в Джанкої "все в диму" після прильоту. Тоді писали про ймовірне попадання у районі залізниці.

В телеграм-каналах також ділилися кадрами.

Дим, який видно в Криму: дивіться відео

Дивіться також Палали російські цистерни: у мережі показали кадри знищення вантажного потягу на Запоріжжі 

Які ще ворожі об'єкти було уражено вночі 21 серпня?

  • У ніч на 21 серпня Сили оборони уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" в Ростовській області Росії. Він бере участь у забезпеченні збройних сил Росії.

  • Також уражено ворожий склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк. В Генштабі зазначили, що підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта.

  • Крім цього, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області Росії.