Тих, хто втратив статус "обмежено придатний" і не пройшов ВЛК можуть покарати: що кажуть юристи

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації громадяни зобов'язані дотримуватися правил військового обліку. Навесні 2024 року набув чинності закон, яким скасували статус "обмежено придатний" до військової служби.

Військовозобов'язані мали пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Лідії Карплюк для "РБК-Україна".

Чи може отримати покарання військовозобов'язаний, який не пройшов ВЛК?

Як розповіла адвокатка, згідно із законом, що діє з травня 2024 року, передбачено обов'язковий повторний медичний огляд для громадян віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними. Зробити це було необхідно до 5 червня 2025 року.

За словами юристки, уникнення військово-лікарської комісії у встановлений строк вважається порушенням правил військового обліку. У такому разі особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Покарати за таке порушення можуть протягом трьох місяців після його виявлення, але не пізніше ніж через рік після вчинення. Остаточний строк притягнення до відповідальності – 5 червня 2026 року.

Якими можуть бути результати ВЛК?

Залежно від ступеня захворювання воно може бути підставою для визнання особи:

непридатною до військової служби;

тимчасово непридатною;

придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатною.

Карплюк також зазначила, що перелік захворювань і станів здоров'я, за яких особу можуть визнати непридатною до служби, визначений у Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. У документі міститься розклад хвороб, який визначає ступінь придатності до військової служби.

