Тех, кто потерял статус "ограниченно годный" и не прошел ВЛК могут наказать: что говорят юристы

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации граждане обязаны соблюдать правила воинского учета. Весной 2024 года вступил в силу закон, которым отменили статус "ограниченно годный" к военной службе.

Военнообязанные должны были пройти ВВК до 5 июня 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Лидии Карплюк для "РБК-Украина".

Смотрите также Как быстро ТЦК подают в розыск, когда закончилась бронь: ответ юриста

Может ли получить наказание военнообязанный, который не прошел ВВК?

Как рассказала адвокат, по закону, действующего с мая 2024 года, предусмотрен обязательный повторный медицинский осмотр для граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными. Сделать это было необходимо до 5 июня 2025 года.

По словам юриста, избежание военно-врачебной комиссии в установленный срок считается нарушением правил воинского учета. В таком случае лицо могут привлечь к административной ответственности. Наказать за такое нарушение могут в течение трех месяцев после его обнаружения, но не позднее чем через год после совершения. Окончательный срок привлечения к ответственности – 5 июня 2026 года.

Какими могут быть результаты ВВК?

В зависимости от степени заболевания оно может быть основанием для признания лица:

непригодным к военной службе;

временно непригодным;

годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодной.

Карплюк также отметила, что перечень заболеваний и состояний здоровья, при которых лицо могут признать непригодным к службе, определен в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В документе содержится расписание болезней, который определяет степень пригодности к военной службе.

Что известно об изменениях в мобилизационных процессах на 2026 год?