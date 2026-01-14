Тех, кто потерял статус "ограниченно годный" и не прошел ВЛК могут наказать: что говорят юристы
- В Украине отменили статус "ограниченно годный" к военной службе, требуя повторный медицинский осмотр для граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными.
- Избежание военно-врачебной комиссии в установленный срок считается нарушением правил воинского учета и может повлечь за собой ответственность.
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации граждане обязаны соблюдать правила воинского учета. Весной 2024 года вступил в силу закон, которым отменили статус "ограниченно годный" к военной службе.
Военнообязанные должны были пройти ВВК до 5 июня 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Лидии Карплюк для "РБК-Украина".
Может ли получить наказание военнообязанный, который не прошел ВВК?
Как рассказала адвокат, по закону, действующего с мая 2024 года, предусмотрен обязательный повторный медицинский осмотр для граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными. Сделать это было необходимо до 5 июня 2025 года.
По словам юриста, избежание военно-врачебной комиссии в установленный срок считается нарушением правил воинского учета. В таком случае лицо могут привлечь к административной ответственности. Наказать за такое нарушение могут в течение трех месяцев после его обнаружения, но не позднее чем через год после совершения. Окончательный срок привлечения к ответственности – 5 июня 2026 года.
Какими могут быть результаты ВВК?
В зависимости от степени заболевания оно может быть основанием для признания лица:
- непригодным к военной службе;
- временно непригодным;
- годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- пригодной.
Карплюк также отметила, что перечень заболеваний и состояний здоровья, при которых лицо могут признать непригодным к службе, определен в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В документе содержится расписание болезней, который определяет степень пригодности к военной службе.
Что известно об изменениях в мобилизационных процессах на 2026 год?
В 2026 году основные изменения в мобилизации в Украине включают получение отсрочки онлайн и использование Резерв ID вместо бумажных справок. Через приложение Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета.
В Верховной Раде обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, поступающих на обучение. Государственная служба качества образования провела проверки, в результате которых отчислено около 50 тысяч студентов, которые не учились, а только избегали мобилизации.
В Резерв+ добавлена функция, позволяющая узнать об отправке повестки по почте. Сообщение в приложении являются информационными и не заменяют официальную повестку.