Статус ВПО: які категорії українців можуть втратити його і фінансову підтримку

У деяких українців можуть забрати статус внутрішньо переміщеної особи. Відповідно, таким людям перестануть надавати фінансову підтримку.

Завідувачка сектору "Кіцманське бюро правової допомоги" Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анжела Косинська пояснила, на яких підставах людину можуть позбавити статусу ВПО.

До теми Отримати статус та допомогу для внутрішньо переміщених осіб відтепер можна у Дії

Людина зі статусом ВПО має певні обов'язки

Це питання регулюється Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабміну від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

Тож, згідно з законом, людина зі статусом ВПО повинна:

дотримуватися Конституції та законів України та інших актів законодавства;

повідомляти про зміну місця проживання у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення впродовж 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. Там повинні надати нову довідку за місцем фактичного проживання або перебування й вилучити попередню.

Якщо ж людина добровільно повернулася до покинутого постійного місця проживання, то вона повинна повідомити про це уповноважений орган за місцем отримання довідки не пізніше як за 3 дні до дня від’їзду.

Коли статус ВПО можуть скасувати

заявник може подати до уповноваженого органу повідомлення про зміну фактичного місця проживання, перебування або про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання через Портал "Дія".

Згідно з законом, підставою для скасування дії такої довідки є заява про відмову від довідки самої людини, а також:

кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, терористичний акт, втягнення у вчинення терористичного акту, публічні заклики до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, фінансування тероризму, вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;

повернення до покинутого місця постійного проживання;

виїзд за кордон на постійне місце проживання;

подання неправдивих відомостей.

Рішення про скасування дії довідки приймає керівник уповноваженого органу за місцем проживання особи та повідомляє ВПО впродовж трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Якщо ж ВПО не повідомила про повернення до покинутого місця постійного проживання, то рішення про скасування дії довідки приймають на підставі інформації про тривалу відсутність людини за її місцем проживання упродовж понад 60 днів.

Якщо людина має вагомі причини для такої тривалої відсутності за місцем проживання, вона повинна звернутися з відповідною письмовою заявою за місцем проживання до уповноваженого органу. У такому випадку дозволений термін перебування поза місцем проживання можуть збільшити до 90 днів.

До слова, якщо уповноважений орган виявить, що людина подавала неправдиві відомості для отримання довідки ВПО, то громадянин має відшкодувати витрати місцевого бюджету, тобто повернути гроші.

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