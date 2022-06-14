Статус ВПЛ: какие категории украинцев могут потерять его и финансовую поддержку

У некоторых украинцев могут отнять статус внутренне перемещенного лица. Соответственно, таким людям перестанут оказывать финансовую поддержку.

Заведующая сектором "Кицманское бюро правовой помощи" Черновицкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Анжела Косинская объяснила, на каких основаниях человека могут лишить статуса ВПЛ.

Получить статус и помощь для внутренне перемещенных лиц теперь можно в Действии

У человека со статусом ВПЛ есть определенные обязанности

Этот вопрос регулируется Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутриперемещенных лиц" и Порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутриперемещенного лица, утвержденного постановлением Кабмина от 01 октября 2014 года № 509 "Об учете внутриперемещенных лиц".

Поэтому, согласно закону, человек со статусом ВПЛ должен :

соблюдать Конституцию и законы Украины и другие акты законодательства;

сообщать об изменении места жительства в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения в течение 10 дней со дня прибытия в новое место жительства. Там должны предоставить новую справку по месту фактического проживания или пребывания и удалить предыдущую.

Если же человек добровольно вернулся к покинутому постоянному месту жительства, то он должен уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.

Когда статус ВПЛ могут отменить

заявитель может подать в уполномоченный орган уведомление об изменении фактического места жительства, пребывания или о добровольном возвращении к покинутому постоянному месту жительства через Портал "Действие".

Согласно закону, основанием для отмены действия такой справки является заявление об отказе от справки самого человека, а также:

уголовное правонарушение: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористический акт, вовлечение в совершение террористического акта, публичные призывы к совершению террористического содействие совершению террористического акта, финансирование терроризма, совершение уголовного преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка или военного уголовного преступления;

возвращение в заброшенное место постоянного проживания;

выезд за границу на постоянное место жительства;

представление ложных сведений.

Решение об отмене действия справки принимает руководитель уполномоченного органа по месту жительства и сообщает ВПЛ в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Если же ВПЛ не сообщила о возвращении в заброшенное место постоянного проживания, то решение об отмене действия справки принимают на основании информации о длительном отсутствии человека по его месту жительства в течение более 60 дней.

Если человек имеет веские причины для столь длительного отсутствия по месту жительства, он должен обратиться с соответствующим письменным заявлением по месту жительства в уполномоченный орган. В таком случае разрешенный срок пребывания вне места жительства может быть увеличен до 90 дней.

К слову, если уполномоченный орган обнаружит, что человек подавал ложные сведения для получения справки ВПЛ, то гражданин должен возместить расходы местного бюджета, то есть вернуть деньги.

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