"Хай дасть Україні ракети Taururs": у ЄС емоційно просять Столтенберга вплинути на Шольца

Питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus не зникає з порядку денного в Німеччині. Через те, що Олаф Шольц вагається з рішенням, генсека НАТО просять вплинути на Олафа Шольца.

В Європарламенті під час засідання комітету з закордонних справ євродепутат від Європейської народної партії Майкл Галлер закликав генсека НАТО Єнса Столтенберга вплинути на уряди, які вагаються з постачанням зброї для України. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Німецький європарламентар підтримав передачу Україні ракет Taurus

Зокрема, німецький європарламентар попросив очільника Альянсу особисто вплинути на Олафа Шольца.

Будь ласка, вплиньте на всі уряди, які вагаються. У моєму випадку це Німеччина, будь ласка, вплиньте на канцлера Німеччини особисто, щоб він поставив ракети Taurus. Це моє конкретне прохання до вас,

– сказав Майкл Галлер.

У Німеччині тиснуть на Шольца щодо передачі ракет Taurus

Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Олаф Шольц єдина людина в Німеччині, яка блокує передачу Україні ракет Taurus. Також на Шольца тисне глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка закликала уряд якнайшвидше ухвалити це рішення.

Німецькій ЗМІ у серпні писали, що Німеччина таки готова передати Україні далекобійні ракети Taurus, хоча раніше в уряді Шольца категорично відкидали таку ідею.

З інформації, яка опинилася у ЗМІ, можна зробити висновок, що Шольц відмовляється постачати Україні Taurus, адже боїться, що українські військові будуть завдавати ударів по території Росії.

Відтак, німецький канцлер вимагає модифікувати ракети таким чином, щоб вони не могли завдавати ударів по території Росії. Згодом Шольц підтвердив інформацію, що зараз розглядається питання щодо технічного обмеження дальності польоту ракет.

Крім того, міністр оборони Німеччина Борис Пісторіус звернувся до виробника Taurus, закликавши інтегрувати певні обмеження для програмування цілей у крилаті ракети. Модифікація ракети займе певний час.

. Ракета Taurus спроможна завдавати ударів на відстані в 500 кілометрів. Досі жоден союзник не постачав Україні таку далекобійну зброю. Маса бойової частини ракети складає 481 кілограм.