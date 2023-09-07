"Пусть даст Украине ракеты Taururs": в ЕС эмоционально просят Столтенберга повлиять на Шольца

Вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Taurus не исчезает с повестки дня в Германии. Из-за того, что Олаф Шольц сомневается в решении, генсека НАТО просят повлиять на Олафа Шольца.

В Европарламенте во время заседания комитета по иностранным делам евродепутат от Европейской народной партии Майкл Галлер призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга повлиять на правительства, которые сомневаются со снабжением оружия для Украины. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Немецкий европарламентарий поддержал передачу Украине ракет Taurus

В частности, немецкий европарламентарий попросил главу Альянса лично повлиять на Олафа Шольца.

Пожалуйста, повлияйте на все колеблющиеся правительства. В моем случае это Германия, пожалуйста, повлияйте на канцлера Германии лично, чтобы он поставил ракеты Taurus. Это моя конкретная просьба к вам,

– сказал Майкл Галлер.

В Германии давят на Шольца относительно передачи ракет Taurus

Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что Олаф Шольц – единственный человек в Германии, который блокирует передачу Украине ракет Taurus. Также на Шольца давит глава МИД Германии Анналена Бербок, призвавшая правительство как можно быстрее принять это решение.

Немецкой СМИ в августе писали, что Германия готова передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, хотя ранее в правительстве Шольца категорически отвергали такую идею.

Из информации, которая оказалась в СМИ, можно сделать вывод, что Шольц отказывается поставлять Украине Taurus, ведь боится, что украинские военные будут наносить удары по территории России.

Следовательно, немецкий канцлер требует модифицировать ракеты таким образом, чтобы они не могли наносить удары по территории России. Впоследствии Шольц подтвердил информацию, что сейчас рассматривается вопрос технического ограничения дальности полета ракет.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус обратился к производителю Taurus, призвав интегрировать определенные ограничения для программирования целей в крылатые ракеты. Модификация ракеты займет определенное время.

. Ракета Taurus способна наносить удары на расстоянии до 500 километров. До сих пор ни один союзник не снабжал Украину таким дальнобойным оружием. Масса боевой части ракеты составляет 481 кг.