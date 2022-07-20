Китаю завжди була цікава Україна, – аналітик назвав причини
Україна розірвала дипломатичні стосунки з Китаєм через його підтримку росії. Проте експерти кажуть, що самі китайці нам співчувають, а Китай завжди був зацікавлений Україною з двох причин.
Китаю завжди була цікава Україна
Про це 24 каналу розповів аналітик та аспірант Цзілінського університету Петро Шевченко. Саме він зазначив, що Китай дивиться на Україну з цікавістю.
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За його словами, на це є дві причини.
Китаю завжди була цікава Україна і не лише через те, що він тут міг задешево отримати якийсь радянський спадок, а й через нашу географічну позицію,
– заявив експерт.
Він навів приклад, коли Китай купив старий авіаносець, який зараз став "Ляоніном". "Якщо щось погано лежить, китайці хочуть це придбати", – сказав експерт.
Але Петро Шевченко каже, що Україна була цікава Китаю не лише через те, що вони можуть прагматично щось отримати.
"А й через нашу географічну функцію транзиту, про що Китай і говорить з початку конфлікту", – зазначив він.
Китай казав, що Україна в майбутньому може стати "мостом" між Сходом та Заходом, Півднем та Північчю. Тому Україна, звісно, цікава Китаю,
– пояснив експерт.
Чи може Україна покращити стосунки з Китаєм
Шевченко наголосив, що поки наше виживання залежить від відносин США. І до цього в нас не буде шансу "перезапустити" відносини з Китаєм.
Адже Пекін і Вашингтон перебувають "на ножах" і з’ясовують стосунки. Україні точно не потрібно ставати майданчиком цього протистояння. Зараз нам потрібно стати на один бік,
– зауважив експерт.
Він додав, що наше виживання залежить від США, і це негативно впливає на відносини з Китаєм.
Які настрої в Китаї щодо України
Проте, на думку експерта, навіть у найвіддаленіших точках Китаю люди усвідомлені про те, що в Україні зараз йде війна.
Китайці співчувають Україні, вони знають про вбивства наших громадян. Але при цьому в Китаї існує інформаційний суверенітет, коли держава контролює суспільну думку і впливає на їхнє бачення,
– зазначив Шевченко.
Він вважає, що китайське суспільство дивиться на ситуацію в Україні з геополітичного боку, коли війна є протистоянням коаліції росії та заходу на чолі з США.
"Але загалом китайці співчувають і хочуть, аби війна швидше закінчилася. У Китаї не люблять воювати і вважають, що виясняти стосунки з допомогою сили – це найгірший варіант", – додав експерт.
Петро Шевченко про позицію Китаю та стосунки з Україною: відео
Міжнародна політика Китаю: головне
- Важливим питанням залишається позиція Китаю щодо війни в Україні. З одного боку, Пекін прямо не висловлює підтримку росії. А з іншого, Сі Цзіньпін підтримує рішення щодо формування партнерства з країною-агресоркою.
- Дослідник Юрій Пойта вважає, що Китай намагається балансувати між двома світами. Пекін не хоче погіршити відносини зі США та ЄС, але росіян їм важлива яе полдітичний союзник.
- Додамо, що відносини між США та Китаєм загострилися на фоні заяв Пекіну щодо намірів повернути собі Тайвань. Зокрема, посол Китаю у Франції заявив, що його країна може повернути Тайвань "будь-якими способами".
- Китай вважає Тайвань своєю провінцією. Водночас США виступають за незалежність країни та її можливість визначати свій вектор розвитку.
- Політолог Максим Ялі вважає, що цей конфлікт на тлі війни в Україні може розв'язати третю світову війну. Це може негативно вплинути на Україну, адже перемкне частину уваги.