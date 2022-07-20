Китаю всегда была интересна Украина, – аналитик назвал причины
Украина разорвала дипломатические отношения с Китаем из-за его поддержки России. Однако эксперты говорят, что сами китайцы нам сочувствуют, а Китай всегда был заинтересован Украиной по двум причинам.
Китаю всегда была интересна Украина
Об этом 24 канала рассказал аналитик и аспирант Цзилинского университета Петр Шевченко. Именно он отметил, что Китай смотрит на Украину с любопытством.
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По его словам, на это есть две причины.
Китаю всегда была интересна Украина и не только потому, что он здесь мог по дешевке получить какое-то советское наследие, но и из-за нашей географической позиции,
– заявил эксперт.
Он привел пример, когда Китай купил старый авианосец, который сейчас стал "Ляонином". "Если что-то плохо лежит, китайцы хотят это приобрести", – сказал эксперт.
Но Петр Шевченко говорит, что Украина была интересна Китаю не только потому, что они могут что-то прагматично получить.
"А из-за нашей географической функции транзита, о чем Китай и говорит с начала конфликта", – отметил он.
Китай говорил, что Украина в будущем может стать "мостом" между Востоком и Западом, Югом и Севером. Поэтому Украина, конечно, интересна Китаю,
– объяснил эксперт.
Может ли Украина улучшить отношения с Китаем
Шевченко подчеркнул, что пока наше выживание зависит от отношений США. И до этого у нас не будет шанса "перезапустить" отношения с Китаем.
Ведь Пекин и Вашингтон находятся на ножах и выясняют отношения. Украине точно не нужно становиться площадкой этого противостояния. Сейчас нам нужно стать на одну сторону,
– заметил эксперт.
Он добавил, что наша выживаемость зависит от США, и это негативно влияет на отношения с Китаем.
Какие настроения в Китае по отношению к Украине
Однако, по мнению эксперта, даже в самых отдаленных точках Китая люди осознают, что в Украине сейчас идет война.
Китайцы соболезнуют Украине, они знают об убийствах наших граждан. Но при этом в Китае существует информационный суверенитет, когда государство контролирует общественное мнение и влияет на их видение.
– отметил Шевченко.
Он считает, что китайское общество смотрит на ситуацию в Украине с геополитической стороны, когда война является противостоянием коалиции России и запада во главе с США.
"Но в целом китайцы сочувствуют и хотят, чтобы война быстрее закончилась. В Китае не любят воевать и считают, что выяснять отношения с помощью силы – это самый плохой вариант", – добавил эксперт.
Петр Шевченко о позиции Китая и отношениях с Украиной: видео
Международная политика Китая: главное
- Важным вопросом остается позиция Китая по поводу войны в Украине. С одной стороны, Пекин прямо не выражает поддержки россии. А с другой, Си Цзиньпин поддерживает решение о формировании партнерства со страной-агрессором.
- Исследователь Юрий Пойта считает, что Китай пытается балансировать между двумя мирами. Пекин не хочет ухудшить отношения с США и ЕС, но россия им важна как политический союзник.
- Добавим, что отношения между США и Китаем обострились на фоне заявлений Пекина о намерениях вернуть себе Тайвань. В частности, посол Китая во Франции заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами".
- Китай считает Тайвань своей провинцией. В то же время, США выступают за независимость страны и ее возможность определять свой вектор развития.
- Политолог Максим Яли считает, что этот конфликт на фоне войны в Украине может развязать третью мировую войну. Это может негативно отразиться на Украине, ведь переключит часть внимания.