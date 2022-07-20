Китаю всегда была интересна Украина, – аналитик назвал причины

Украина разорвала дипломатические отношения с Китаем из-за его поддержки России. Однако эксперты говорят, что сами китайцы нам сочувствуют, а Китай всегда был заинтересован Украиной по двум причинам.

Китаю всегда была интересна Украина

Об этом 24 канала рассказал аналитик и аспирант Цзилинского университета Петр Шевченко. Именно он отметил, что Китай смотрит на Украину с любопытством.

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По его словам, на это есть две причины.

Китаю всегда была интересна Украина и не только потому, что он здесь мог по дешевке получить какое-то советское наследие, но и из-за нашей географической позиции,

– заявил эксперт.

Он привел пример, когда Китай купил старый авианосец, который сейчас стал "Ляонином". "Если что-то плохо лежит, китайцы хотят это приобрести", – сказал эксперт.

Но Петр Шевченко говорит, что Украина была интересна Китаю не только потому, что они могут что-то прагматично получить.

"А из-за нашей географической функции транзита, о чем Китай и говорит с начала конфликта", – отметил он.

Китай говорил, что Украина в будущем может стать "мостом" между Востоком и Западом, Югом и Севером. Поэтому Украина, конечно, интересна Китаю,

– объяснил эксперт.

Может ли Украина улучшить отношения с Китаем

Шевченко подчеркнул, что пока наше выживание зависит от отношений США. И до этого у нас не будет шанса "перезапустить" отношения с Китаем.

Ведь Пекин и Вашингтон находятся на ножах и выясняют отношения. Украине точно не нужно становиться площадкой этого противостояния. Сейчас нам нужно стать на одну сторону,

– заметил эксперт.

Он добавил, что наша выживаемость зависит от США, и это негативно влияет на отношения с Китаем.

Какие настроения в Китае по отношению к Украине

Однако, по мнению эксперта, даже в самых отдаленных точках Китая люди осознают, что в Украине сейчас идет война.

Китайцы соболезнуют Украине, они знают об убийствах наших граждан. Но при этом в Китае существует информационный суверенитет, когда государство контролирует общественное мнение и влияет на их видение.

– отметил Шевченко.

Он считает, что китайское общество смотрит на ситуацию в Украине с геополитической стороны, когда война является противостоянием коалиции России и запада во главе с США.

"Но в целом китайцы сочувствуют и хотят, чтобы война быстрее закончилась. В Китае не любят воевать и считают, что выяснять отношения с помощью силы – это самый плохой вариант", – добавил эксперт.

Петр Шевченко о позиции Китая и отношениях с Украиной: видео



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