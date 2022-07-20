Китаю завжди була цікава Україна

Про це 24 каналу розповів аналітик та аспірант Цзілінського університету Петро Шевченко. Саме він зазначив, що Китай дивиться на Україну з цікавістю.

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За його словами, на це є дві причини.

Китаю завжди була цікава Україна і не лише через те, що він тут міг задешево отримати якийсь радянський спадок, а й через нашу географічну позицію,

– заявив експерт.

Він навів приклад, коли Китай купив старий авіаносець, який зараз став "Ляоніном". "Якщо щось погано лежить, китайці хочуть це придбати", – сказав експерт.

Але Петро Шевченко каже, що Україна була цікава Китаю не лише через те, що вони можуть прагматично щось отримати.

"А й через нашу географічну функцію транзиту, про що Китай і говорить з початку конфлікту", – зазначив він.

Китай казав, що Україна в майбутньому може стати "мостом" між Сходом та Заходом, Півднем та Північчю. Тому Україна, звісно, цікава Китаю,

– пояснив експерт.

Чи може Україна покращити стосунки з Китаєм

Шевченко наголосив, що поки наше виживання залежить від відносин США. І до цього в нас не буде шансу "перезапустити" відносини з Китаєм.

Адже Пекін і Вашингтон перебувають "на ножах" і з’ясовують стосунки. Україні точно не потрібно ставати майданчиком цього протистояння. Зараз нам потрібно стати на один бік,

– зауважив експерт.

Він додав, що наше виживання залежить від США, і це негативно впливає на відносини з Китаєм.

Які настрої в Китаї щодо України

Проте, на думку експерта, навіть у найвіддаленіших точках Китаю люди усвідомлені про те, що в Україні зараз йде війна.

Китайці співчувають Україні, вони знають про вбивства наших громадян. Але при цьому в Китаї існує інформаційний суверенітет, коли держава контролює суспільну думку і впливає на їхнє бачення,

– зазначив Шевченко.

Він вважає, що китайське суспільство дивиться на ситуацію в Україні з геополітичного боку, коли війна є протистоянням коаліції росії та заходу на чолі з США.

"Але загалом китайці співчувають і хочуть, аби війна швидше закінчилася. У Китаї не люблять воювати і вважають, що виясняти стосунки з допомогою сили – це найгірший варіант", – додав експерт.

Петро Шевченко про позицію Китаю та стосунки з Україною: відео



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