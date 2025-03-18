У Білій Церкві сталася стрілянина у ТРЦ: що каже поліція
- У ТРЦ Білої Церкви сталася стрілянина, постраждала одна особа, яку госпіталізували.
- Поліція розшукує нападників.
В одному із торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Є інформація про постраждалого.
Наразі триває розшук стрільців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Київщини.
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Група осіб стріляла у спортклубі
Повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло об 11:04.
Декілька осіб зайшли до спортивного клубу одного із білоцерківських ТРЦ та відкрили стрілянину.
Попередньо відомо, що група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, скоїла кілька пострілів зі зброї та втекла,
– кажуть у поліції.
Станом на 12:09 відомо про одну потерпілу людину. Це – відвідувач спортзалу, його госпіталізували до лікарні.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Нападників розшукують, а очевидці стрілянини надають свідчення.
Стрілянина у ТРЦ Білої Церкви / Фото поліції Київщини
Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо правової кваліфікації цього злочину.