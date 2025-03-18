У Білій Церкві сталася стрілянина у ТРЦ: що каже поліція

В одному із торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Є інформація про постраждалого.

Наразі триває розшук стрільців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Київщини.

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Група осіб стріляла у спортклубі

Повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло об 11:04.

Декілька осіб зайшли до спортивного клубу одного із білоцерківських ТРЦ та відкрили стрілянину.

Попередньо відомо, що група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, скоїла кілька пострілів зі зброї та втекла,

– кажуть у поліції.

Станом на 12:09 відомо про одну потерпілу людину. Це – відвідувач спортзалу, його госпіталізували до лікарні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Нападників розшукують, а очевидці стрілянини надають свідчення.

Стрілянина у ТРЦ Білої Церкви / Фото поліції Київщини

Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо правової кваліфікації цього злочину.