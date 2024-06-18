У Києві сталася стрілянина: невідомий розстріляв автівку, в якій перебувало подружжя

У столиці сталася надзвичайна ситуація. Там нападник вистрілив у чоловіка в авто і втік. Наразі зловмисника шукають правоохоронці.

Сьогодні у Шевченківському районі Києва на вулиці В. Ярмоли було чути постріли. Поліція одразу ж вирушила на місце інциденту.

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Напад серед білого дня

Виявилося, що невідомий підійшов до припаркованого на вулиці авто, у якому перебувало подружжя, та вистрілив у чоловіка. Скоївши злочин, стрілець втік.

Відомо, що жінка поранень не зазнала.

Наразі на місці події працюють всі служби, а також вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, що нещодавно подібний збройний напад стався поблизу Львовом. Там теж невідомий обстріляв автомобіль BMW, поранивши водія. Керманичем виявився кримінальний авторитет Джоні Балог, відомий під прізвиськом "Джонік". Балог зазнав поранення, його госпіталізували, а злочинець втік з місця злочину.

У Запоріжжі тим часом вбили місцевого посадовця Максима Денщіка. Біля під'їзду багатоповерхівки якийсь чоловік з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у чиновника та зник з місця події.