Як повідомляє Нацполіція Львівщини, близько 11:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину. На місце події негайно прибули оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб поліції.

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Що відомо про збройний напад під Львовом

За інформацією видання, напад був скоєний на кримінального авторитета Джоні Балога, відомого під прізвиськом "Джонік".

Інцидент трапився, коли він знаходився в автомобілі BMW X6. Балог отримав поранення та був терміново госпіталізований.

Наразі поліція оголосила план перехоплення по області та розшукує нападників для встановлення особи та затримання нападника. За попередньою інформацією, стрілець залишив місце злочину.

Журналіст Тарас Середич опублікував фото з місця події на своєму телеграм-каналі, підтвердивши, що напад стався на автомобіль BMW X6. Зараз потерпілий перебуває в лікарні у важкому стані.

Що відомо про Джоні Балогу

За даними бізнес-пошукової системи YouContol Джоні Балога є громадянином Грузії та приватним підприємцем, що займається орендою нерухомого майна та гуртовою торгівлею м’ясом.

У 2022 році він отримав українське громадянство. Балога є співзасновником громадської організації "Розвиток демократичного суспільства" разом з Олегом Павленком, а також був серед бенефіціарних власників компанії "Добре паливо ЛТД".

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