Крім цього, він не мав при собі посвідчення водія. У пресслужбі столичної патрульної поліції розповіли деталі інциденту.

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У Києві водій маршрутки їздив п'яним та без необхідних документів

У київській патрульній поліції повідомили, що правоохоронці зупинили маршрутне таксі, водій якого порушив ПДР.

Під час спілкування з водієм, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Зазначається, що чоловік своєї провини не заперечував та погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер.

Відомо, що результат виявився позитивним. Так, прилад зафіксував 0,29 проміле. В пресслужбі зазначили, що в додаток до цього, у чоловіка не було із собою водійського посвідчення.

Там додали, що чоловіка відсторонили від керування маршруткою та склали на нього адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані сп'яніння, а також за керування автотранспортом без відповідних документів.

Нагадаємо, в Одесі 9 червня п'яний водій в'їхав у натовп пішоходів Унаслідок аварії, на жаль, є постраждалі. Так, водій BMW та пішоходи з різними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.