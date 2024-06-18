Повідомлення з'явилося у телеграм-пабліках у понеділок, 17 червня. Журналісти 24 Канал зв'язалися з поліцією Одеської області, аби з'ясувати ситуацію та деталі моторошного ролика.

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Шторм забрав у море молоду дівчину

На кадрах видно, як одна хвиля збиває дівчину з ніг на одеському пірсі. Вона намагається піднятись, але інші хвилі змивають її у море.

Море змило в Одесі на пірсі молоду дівчину: дивіться відео з телеграм-каналів

Речниця Національної поліції Одещини констатувала, що станом на 18 червня до правоохоронців з відповідним фактом ніхто не звертався.

Редакція 24 Каналу не може достеменно сказати, чи відповідне відео, опубліковане в мережі, є правдивим, чи – ні. Однак факт відсутності звернень до поліції може свідчити про те, що дівчина залишалась живою.

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