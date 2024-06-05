Пошуки правоохорониці тривали три доби. 5 червня у ДСНС повідомили, що знайшли тіло загиблої дівчини.
Дивіться також Побили дружину військового за українську мову: у Києві два українофоби напали на волонтерку
Була сиротою
Відомо, що 20-річна Олександра Олещук була родом з Рівного. У квітні минулого року вона завершила навчання у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Опісля дівчина обіймала посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП. Наприкінці квітня 2024 року її відрядили на курси у відомчому закладі на Кіровоградщині. На момент трагедії Олександра перебувала в Одесі на відпочинку.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, 20-річна лейтенантка була сиротою. Її вихованням займалася бабуся. У мережі є фото дівчини з її опікункою.
У загиблої Олександри з рідних була лише бабуся: відео соцмережі
Загибель поліцейської в Чорному морі:
2 червня близько 20:40 в Одесі морська хвиля збила поліцейську, яка стояла на пірсі, з ніг та скинула в море. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як велика хвиля спершу збиває дівчину з ніг, внаслідок чого вона вдаряється головою. Вже друга хвиля забирає її в море. Тіло загиблої виявили 5 червня неподалік від місця, де сталася трагедія. Зазначається, що Олександра була на відпочинку в Аркадії разом із друзями. Поліцейську змила хвиля, коли вона намагалася зробити фото на пірсі на згадку про Одесу.
Смерть на воді: останні випадки
- 2 червня на Хмельниччині під час купання потонули двоє підлітків. Трагедія сталася в селі Сутківці. Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи. Однак, на жаль, дитину врятувати не вдалося. Для пошуку іншої дитини залучили водолазів. Дослідивши акваторію ставка, вони знайшли та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження. На жаль, теж без ознаків життя.
- У Києві під час відпочинку на озері загинув 14-річний хлопчик. Дитина разом з друзями відпочивала на озері Вербне в Оболонському районі. Раптом хлопець почав тонути. Свідки події у соцмережі розповідають, що спочатку друзі підлітка, що тонув, справді, намагалися врятувати його самостійно. Після невдалої спроби витягнути товариша, вони покликали на допомогу дорослих.