Поиски правоохранители продолжались трое суток. 5 июня в ГСЧС сообщили, что нашли тело погибшей девушки.

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Была сиротой

Известно, что 20-летняя Александра Олещук была родом из Ровно. В апреле прошлого года она завершила обучение во Львовском государственном университете внутренних дел. После девушка занимала должность участкового офицера полиции Ровенского РУП. В конце апреля 2024 года ее отправили на курсы в ведомственном заведении на Кировоградщине. На момент трагедии Александра находилась в Одессе на отдыхе.

Как сообщают местные СМИ, 20-летняя лейтенантка была сиротой. Ее воспитанием занималась бабушка. В сети есть фото девушки с ее опекуншей.

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Гибель полицейской в Черном море:

2 июня около 20:40 в Одессе около 20:40 в Одессе морская волна сбила полицейскую, которая стояла на пирсе, с ног и сбросила в море. В сети появилось видео, на котором видно, как большая волна сначала сбивает девушку с ног, в результате чего она ударяется головой. Уже вторая волна забирает ее в море. Тело погибшей обнаружили 5 июня неподалеку от места, где произошла трагедия. Отмечается, что Александра была на отдыхе в Аркадии вместе с друзьями. Полицейскую смыла волна, когда она пыталась сделать фото на пирсе на память об Одессе.

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