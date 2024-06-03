Заметим, что ответы службы отправились на поиски молодой полицейской из Ровно. Однако по состоянию на утро 3 июня ее пока не удалось найти.

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В Одессе во время шторма смыло в море полицейскую из Ровно

Вечером 2 июня в Аркадии волной с моря смыло 20-летнюю полицейскую, которая приехала на отдых в Одессу из Ровно. Момент падения девушки в море зафиксировали камеры. Ровненское издание "Радио Трек" обнародовал кадры в своем телеграм-канале.

Внимание! Чувствительные кадры!

Момент падения полицейской в море: видео 18+

На обнародованных кадрах видно, что девушка сначала фотографировалась на пирсе на память об отдыхе в Одессе. Так, первая волна сбила ее с ног, а уже вторая – смыла в море.

В сообщениях, что распространяли пользователи в сети, говорилось, как девушка подошла к плитам и волной ее сбило с места. После этого она ударилась головой и ее забрало волнами моря.

В Одессе море забрало 20-летнюю девушку: смотрите видео (+18)

Известно, что пока девушку не нашли. Собственно, утром 3 июня в ГСЧС в Одесской области сообщили, что их водолазы до сих пор ищут в акватории Черного моря утопленницу.



В Одессе продолжают искать 20-летнюю полицейскую из Ровно / Фото ГСЧС в Одесской области

Детали ситуации: коротко