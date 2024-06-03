Заметим, что ответы службы отправились на поиски молодой полицейской из Ровно. Однако по состоянию на утро 3 июня ее пока не удалось найти.
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В Одессе во время шторма смыло в море полицейскую из Ровно
Вечером 2 июня в Аркадии волной с моря смыло 20-летнюю полицейскую, которая приехала на отдых в Одессу из Ровно. Момент падения девушки в море зафиксировали камеры. Ровненское издание "Радио Трек" обнародовал кадры в своем телеграм-канале.
Внимание! Чувствительные кадры!
Момент падения полицейской в море: видео 18+
На обнародованных кадрах видно, что девушка сначала фотографировалась на пирсе на память об отдыхе в Одессе. Так, первая волна сбила ее с ног, а уже вторая – смыла в море.
В сообщениях, что распространяли пользователи в сети, говорилось, как девушка подошла к плитам и волной ее сбило с места. После этого она ударилась головой и ее забрало волнами моря.
В Одессе море забрало 20-летнюю девушку: смотрите видео (+18)
Известно, что пока девушку не нашли. Собственно, утром 3 июня в ГСЧС в Одесской области сообщили, что их водолазы до сих пор ищут в акватории Черного моря утопленницу.
В Одессе продолжают искать 20-летнюю полицейскую из Ровно / Фото ГСЧС в Одесской области
Детали ситуации: коротко
- Трагедия произошла вчера, 2 июня, около 20:40 в Одессе.
- В полиции Одесской области отметили, что во время фотографирования на пирсе, морская волна сбила девушку с ног и сбросила в море.
- Известно, что правоохранители Одесской области устанавливают обстоятельства гибели 20-летней полицейской из Ровно.
- Они отметили, что девушку звали Александра Олещук. Девушка в апреле 2023 года окончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ровненского РУП.
- Правоохранители также рассказали, что, когда произошла трагедия, полицейская находилась вне службы.