Правоохранители отметили, что девушку звали Александра Олещук. Сейчас о причинах гибели девушки в Черном море в Одессе продолжается расследование.

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Погибшую полицейскую звали Александра Олещук

В полиции Ровенской области рассказали, что трагедия произошла 2 июня, около 20:40 в Одессе. Тогда во время фотографирования на пирсе, морская волна сбила девушку с ног и сбросила в море.

Сейчас продолжаются поиски тела. Правоохранители Одесской области устанавливают обстоятельства гибели 20-летней полицейской из Ровно,

– сказали в полиции.

Также правоохранители начали досудебное расследование по 115 статье Уголовного кодекса Украины с отметкой "исчезновение лица без вести".

Как отметили в полиции Ровенской области, Александра Олещук, так звали погибшую правоохранительницу, в апреле 2023 года закончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ровенского РУП.

"21 апреля этого года лейтенант полиции была отправлена на курсы в ведомственном учреждении на Кировоградской области. Второго июня, когда произошла трагедия, полицейская находилась вне службы", – объяснили правоохранители.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей правоохранительницы в результате инцидента в Одессе.

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