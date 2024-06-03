Правоохранители отметили, что девушку звали Александра Олещук. Сейчас о причинах гибели девушки в Черном море в Одессе продолжается расследование.
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Погибшую полицейскую звали Александра Олещук
В полиции Ровенской области рассказали, что трагедия произошла 2 июня, около 20:40 в Одессе. Тогда во время фотографирования на пирсе, морская волна сбила девушку с ног и сбросила в море.
Сейчас продолжаются поиски тела. Правоохранители Одесской области устанавливают обстоятельства гибели 20-летней полицейской из Ровно,
– сказали в полиции.
Также правоохранители начали досудебное расследование по 115 статье Уголовного кодекса Украины с отметкой "исчезновение лица без вести".
Как отметили в полиции Ровенской области, Александра Олещук, так звали погибшую правоохранительницу, в апреле 2023 года закончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ровенского РУП.
"21 апреля этого года лейтенант полиции была отправлена на курсы в ведомственном учреждении на Кировоградской области. Второго июня, когда произошла трагедия, полицейская находилась вне службы", – объяснили правоохранители.
Что известно об инциденте с полицейской в Одессе
- В сети 2 июня писали, что в Аркадии море унесло жизнь 20-летней полицейской из Ровно. По данным очевидцев, представительница правоохранительных органов была на отдыхе в Аркадии не сама, а с друзьями.
- В сообщениях, что распространяют в сети, говорится, что девушка подошла к плитам, тогда же волна ее сбила с ног. После этого правоохранительница ударилась головой и ее тело забрало море.
- В полиции Одесской области в комментарии 24 Канала подтвердили этот случай, отметив, что ответы службы отправились на поиски тела лейтенанта полиции из Ровно. Правоохранители отметили, что предварительно девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Тогда первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море.