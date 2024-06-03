Правоохоронці зазначили, що дівчину звали Олександра Олещук. Наразі щодо причин загибелі дівчини у Чорному морі в Одесі триває розслідування.
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Загиблу поліцейську звали Олександра Олещук
У поліції Рівненщини розповіли, що трагедія сталася 2 червня, близько 20:40 в Одесі. Тоді під час фотографування на пірсі, морська хвиля збила дівчину з ніг та скинула в море.
Наразі тривають пошуки тіла. Правоохоронці Одещини встановлюють обставини загибелі 20-річної поліцейської з Рівного,
– сказали у поліції.
Також правоохоронці розпочали досудове розслідування за 115 статтею Кримінального кодексу України з відміткою "зникнення особи безвісти".
Як зазначили у поліції Рівненщини, Олександра Олещук, так звали загиблу правоохоронницю, у квітні 2023 року закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.
"21 квітня цьогоріч лейтенант поліції була відряджена на курси у відомчому закладі на Кіровоградщині. Другого червня, коли сталася трагедія, поліцейська перебувала поза службою", – пояснили правоохоронці.
Що відомо про інцидент з поліцейською в Одесі
- У мережі 2 червня писали, що в Аркадії море забрало життя 20-річної поліцейської з Рівного. За даними очевидців, представниця правоохоронних органів була на відпочинку в Аркадії не сама, а з друзями.
- У повідомленнях, що поширюють у мережі, йдеться, що дівчина підійшла до плит, тоді ж хвиля її збила з ніг. Після цього правоохоронниця вдарилася головою та її тіло забрало море.
- У поліції Одещини у коментарі 24 Каналу підтвердили цей випадок, зазначивши, що відповіді служби вирушили на пошуки тіла лейтенантки поліції з Рівного. Правоохоронці наголосили, що попередньо дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Тоді перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море.