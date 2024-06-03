Правоохоронці зазначили, що дівчину звали Олександра Олещук. Наразі щодо причин загибелі дівчини у Чорному морі в Одесі триває розслідування.

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Загиблу поліцейську звали Олександра Олещук

У поліції Рівненщини розповіли, що трагедія сталася 2 червня, близько 20:40 в Одесі. Тоді під час фотографування на пірсі, морська хвиля збила дівчину з ніг та скинула в море.

Наразі тривають пошуки тіла. Правоохоронці Одещини встановлюють обставини загибелі 20-річної поліцейської з Рівного,

– сказали у поліції.

Також правоохоронці розпочали досудове розслідування за 115 статтею Кримінального кодексу України з відміткою "зникнення особи безвісти".

Як зазначили у поліції Рівненщини, Олександра Олещук, так звали загиблу правоохоронницю, у квітні 2023 року закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.

"21 квітня цьогоріч лейтенант поліції була відряджена на курси у відомчому закладі на Кіровоградщині. Другого червня, коли сталася трагедія, поліцейська перебувала поза службою", – пояснили правоохоронці.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої правоохоронниці внаслідок інциденту в Одесі.

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