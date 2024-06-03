Как отмечали телеграм-каналы, 2 июня девушка приехала в Одессу на отдых. Журналисты 24 Канала сконтактировали с Главным управлением Нацполиции региона, чтобы подтвердить и уточнить информацию.
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Смерть полицейской в Аркадии
Соответствующие службы отправились на поиски тела лейтенанта полиции из Ровно. По состоянию на утро 3 июня его пока не удалось найти.
Полицейские устанавливают обстоятельства трагической гибели полицейской из города Ровно. Происшествие произошло вчера вечером (2 июня – 24 Канал) в Одессе, где 20-летняя девушка находилась вне службы, в свое свободное время на отдыхе,
– констатировали в ГУ НП Одесской области.
Девушка фотографировалась на пирсе на память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".
Паблики утверждали, что представительница правоохранительных органов была на отдыхе в Аркадии не сама, а с друзьями.
В сообщениях, что распространяют в сети, говорится, что когда девушка подошла к плитам, волна ее сбила с ног. После этого она ударилась головой и ее забрало море.
В Одессе волны моря забрали 20-летнюю девушку: смотрите видео с телеграм-каналов (+18)
Добавим, что Аркадия – курортный район Одессы, расположен в приморской части города. Он известен одноименным парком и пляжем, а также был назван, как и горный регион Греции – то есть Аркадия.
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