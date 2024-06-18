Сообщение появилось в телеграм-пабликах в понедельник, 17 июня. Журналисты 24 Канал связались с полицией Одесской области, чтобы выяснить ситуацию и детали жуткого ролика.

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Шторм забрал в море молодую девушку

На кадрах видно, как одна волна сбивает девушку с ног на одесском пирсе. Она пытается подняться, но другие волны смывают ее в море.

Море смыло в Одессе на пирсе молодую девушку: смотрите видео с телеграм-каналов

Пресс-секретарь Национальной полиции Одесской области констатировала, что по состоянию на 18 июня к правоохранителям с соответствующим фактом никто не обращался.

Редакция 24 Канала не может точно сказать, или соответствующее видео, опубликованное в сети, является правдивым, или – нет. Однако факт отсутствия обращений в полицию может свидетельствовать, что девушка оставалась живой.

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