ЗМІ розповіли, де міг впасти збитий російський Су-34
- 25 вересня ЗСУ збили російський Су-34, який, ймовірно, впав біля окупованого міста Василівка.
Рано-вранці 25 вересня ЗСУ збили російський Су-34. Бомбардувальник, ймовірно, впав біля окупованого міста Василівка.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналіз моніторингового каналу "Гнила черешня" аналітиками "Мілітарного".
Що відомо про збиття Су-34?
Зазначається, що літак летів не один. Але загальна кількість бортів не повідомлялася.
Перед збиттям бомбардувальники скинули фугасні авіаційні бомби з модулями планування та корекції. Щоправда, ці боєприпаси приземлилися на тимчасово окупованій території.
Аналітики проаналізували, що о 4:03 з'явилася загроза застосування корегованих авіаційних боєприпасів.
О 4:07 Су-34 зайшли на рубіж пуску. Вони були виконані біля Токмака та Молочанська об 4:11. Потенційно літаки могли атакувати передмістя та північні райони Запоріжжя.
Уже о 4:14 з'явилося повідомлення про поломку одного з бортів, а о 4:15 – про те, що він "зник десь над Василівкою".
О 7:41 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 4:00 вдалося збити ворожий бомбардувальник.
До 12:00 росіяни ніяк не коментували втрату свого літака. Втім, опісля все ж визнали, що борт та льотчика було знищено.
Довідково. З початку повномасштабного вторгнення Су-34 здійснюють бомбові удари по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони на фронті. Станом на серпень – вересень 2024 року було відомо, що Росія залучила приблизно 70 цих бомбардувальників.
Останні втрати ворога в авіації
Окрім Су-34, 25 вересня також повідомлялося, що у Криму було знищено 2 російські транспортні літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції.
У Криму спецпризначенці ГУР також знищили 2 російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Їх використовували для спостереження та боротьби з дронами.
Безпілотники ГУР "Примари" атакували 3 російські гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У". Це сталося також у тимчасово окупованому Криму.