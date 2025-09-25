Рано-вранці 25 вересня ЗСУ збили російський Су-34. Бомбардувальник, ймовірно, впав біля окупованого міста Василівка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналіз моніторингового каналу "Гнила черешня" аналітиками "Мілітарного".

Дивіться також ЗСУ "мінуснули" Су-34 на Запоріжжі: про що свідчить вдале збиття

Що відомо про збиття Су-34?

Зазначається, що літак летів не один. Але загальна кількість бортів не повідомлялася.

Перед збиттям бомбардувальники скинули фугасні авіаційні бомби з модулями планування та корекції. Щоправда, ці боєприпаси приземлилися на тимчасово окупованій території.

Аналітики проаналізували, що о 4:03 з'явилася загроза застосування корегованих авіаційних боєприпасів.

О 4:07 Су-34 зайшли на рубіж пуску. Вони були виконані біля Токмака та Молочанська об 4:11. Потенційно літаки могли атакувати передмістя та північні райони Запоріжжя.

Уже о 4:14 з'явилося повідомлення про поломку одного з бортів, а о 4:15 – про те, що він "зник десь над Василівкою".

О 7:41 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 4:00 вдалося збити ворожий бомбардувальник.

До 12:00 росіяни ніяк не коментували втрату свого літака. Втім, опісля все ж визнали, що борт та льотчика було знищено.

Довідково. З початку повномасштабного вторгнення Су-34 здійснюють бомбові удари по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони на фронті. Станом на серпень – вересень 2024 року було відомо, що Росія залучила приблизно 70 цих бомбардувальників.

Останні втрати ворога в авіації