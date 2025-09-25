Рано утром 25 сентября ВСУ сбили российский Су-34. Бомбардировщик, вероятно, упал возле оккупированного города Васильевка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ мониторингового канала "Гнилая черешня" аналитиками "Милитарного".

о чем свидетельствует удачное сбитие

Что известно о сбитии Су-34?

Отмечается, что самолет летел не один. Но общее количество бортов не сообщалось.

Перед сбиванием бомбардировщики сбросили фугасные авиационные бомбы с модулями планирования и коррекции. Правда, эти боеприпасы приземлились на временно оккупированной территории.

Аналитики проанализировали, что в 4:03 появилась угроза применения корректируемых авиационных боеприпасов.

В 4:07 Су-34 зашли на рубеж пуска. Они были выполнены возле Токмака и Молочанска в 4:11. Потенциально самолеты могли атаковать пригород и северные районы Запорожья.

Уже в 4:14 появилось сообщение о поломке одного из бортов, а в 4:15 – о том, что он "исчез где-то над Васильевкой".

В 7:41 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 4:00 удалось сбить вражеский бомбардировщик.

До 12:00 россияне никак не комментировали потерю своего самолета. Впрочем, после все же признали, что борт и летчик были уничтожены.

Справочно. С начала полномасштабного вторжения Су-34 осуществляют бомбовые удары по украинским населенным пунктам и позициям Сил обороны на фронте. По состоянию на август – сентябрь 2024 года было известно, что Россия привлекла примерно 70 этих бомбардировщиков.

