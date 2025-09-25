СМИ рассказали, где мог упасть сбитый российский Су-34
- 25 сентября ВСУ сбили российский Су-34, который, вероятно, упал возле оккупированного города Васильевка.
Рано утром 25 сентября ВСУ сбили российский Су-34. Бомбардировщик, вероятно, упал возле оккупированного города Васильевка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ мониторингового канала "Гнилая черешня" аналитиками "Милитарного".
Смотрите также ВСУ "минуснули" Су-34 на Запорожье: о чем свидетельствует удачное сбитие
Что известно о сбитии Су-34?
Отмечается, что самолет летел не один. Но общее количество бортов не сообщалось.
Перед сбиванием бомбардировщики сбросили фугасные авиационные бомбы с модулями планирования и коррекции. Правда, эти боеприпасы приземлились на временно оккупированной территории.
Аналитики проанализировали, что в 4:03 появилась угроза применения корректируемых авиационных боеприпасов.
В 4:07 Су-34 зашли на рубеж пуска. Они были выполнены возле Токмака и Молочанска в 4:11. Потенциально самолеты могли атаковать пригород и северные районы Запорожья.
Уже в 4:14 появилось сообщение о поломке одного из бортов, а в 4:15 – о том, что он "исчез где-то над Васильевкой".
В 7:41 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 4:00 удалось сбить вражеский бомбардировщик.
До 12:00 россияне никак не комментировали потерю своего самолета. Впрочем, после все же признали, что борт и летчик были уничтожены.
Справочно. С начала полномасштабного вторжения Су-34 осуществляют бомбовые удары по украинским населенным пунктам и позициям Сил обороны на фронте. По состоянию на август – сентябрь 2024 года было известно, что Россия привлекла примерно 70 этих бомбардировщиков.
Последние потери врага в авиации
Кроме Су-34, 25 сентября также сообщалось, что в Крыму были уничтожены 2 российских транспортных самолета Ан-26 и береговые радиолокационные станции.
В Крыму спецназовцы ГУР также уничтожили 2 российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Их использовали для наблюдения и борьбы с дронами.
Беспилотники ГУР "Призраки" атаковали 3 российских вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У". Это произошло также во временно оккупированном Крыму.