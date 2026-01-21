Автомобілі, техніка й не тільки: суд частково арештував майно Юлії Тимошенко

За рішенням суду, все майно народної депутатки Юлії Тимошенко арештовувати не будуть. Під арешт потрапило лише майно її чоловіка та те, що вдалося вилучене під час обшуку.

Юлію Тимошенко підозрюють в хабарях народним депутатам за "голоси". В Києві пройшло чергове засідання щодо цієї справи. Про це пише Суспільне.

Що вирішили на черговому засіданні суду щодо справи Тимошенко?

21 січня суд розглянув накладання арешту на майно підозрюваної народної депутатки. Відомо, що суддя Віталій Дубас частково задовольнив клопотання щодо майна Юлії Тимошенко. Так вдалося чітко визначити, які речі та нерухомість родини лідерки "Батьківщини" потрапила під арешт.

Серед цих речей:

40 тисяч доларів + 6,3 тисячі доларів;

6 мобільних телефонів;

автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко – Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ;

два гаражі у Дніпрі;

системний блок;

чорнові записи.

Кошти, які знаходилися на рахунках Юлії Тимошенко не арештували. Це пояснили тим, що накладання арешту на доходи депутатки буде надмірним.

Як зазначив адвокат Юлії Тимошенко, захист не згоден з рішенням судді та буде його оскаржувати.

Що передувало?