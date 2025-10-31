Труханов під час судового засідання згадав, що він "Людина року"

Геннадій Труханов під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу згадав цікаву деталь зі своєї біографії. Ексмер Одеси заявив, що він отримував нагороду "Людина року".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Суспільного із зали суду.

До теми Стало несподіванкою: Труханов відреагував на звинувачення у вбивстві 9 людей

Що заявив Труханов у суді стосовно "Людини року"?

Геннадій Труханов долучився до засідання, яке проходило у Печерському районному суді Києва, онлайн. Ексмер Одеси назвав свою підозру "трешем" і нагадав, що отримував премію "Людина року" як міський голова.

Це дуже серйозна нагорода, серйозне визнання в Україні. Проводився аналіз моїх дій, результатів. Тому дуже неприємно слухати, коли прокурор заявив, що я так погано виконую свою роботу,

– сказав він.

Варто зазначити, що Геннадій Труханов дійсно отримував нагороду "Людина року" у 2024 році за номінацією "Міський голова року". Тоді цю нагороду колишній мер Одеси розділив із міським головою Харкова Ігорем Тереховим.



Геннадій Труханов дійсно отримав нагороду "Людина року" у 2024 році / Скриншот з сайту премії

Водночас сама програма "Людина року" – не державна нагорода, а приватна ініціатива. Тож вона не може однозначно вважатись об'єктивною.

Що відомо про справу Труханова та запобіжний захід, який йому обрали?