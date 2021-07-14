Суд ЄС схвалив жорстке рішення проти Польщі: Варшава бунтує і відмовляється виконувати

Суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу негайно зупинити застосування національних положень, що стосуються повноважень Дисциплінарної палати Верховного Суду. Це стосується пунктів, що дозволяють зокрема притягнути суддів до кримінальної відповідальності.

У ЄС вважають, що держава порушує права суддів і принципи незалежності судової системи. Самі ж громадяни Польщі бастують і не хочуть, щоб у їхню судову систему втручалися ззовні.

Тим часом На Тупицького чекають суди за його злочини, – Зеленський неприємно здивований рішенням ВС

Польща має припинити застосування національного законодавства

Віцепрезидент Суду ЄС Розаріо Сільва де Лапуерта постановила, що Польща повинна виконати усі вимоги Єврокомісії до ухвалення остаточного рішення у справі. Наведені аргументи, за її словами, повністю обґрунтовують застосування таких заходів.

В ухваленому сьогодні рішенні віцепрезидент суду врахував усі прохання Єврокомісії до ухвалення фінального рішення… Польща повинна негайно призупинити застосування національного законодавства,

– зазначили у Суді ЄС.

У Брюсселі вважають, що Польща порушила законодавство ЄС, дозволивши Дисциплінарній палаті, незалежність і неупередженість якої не гарантована, ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на суддів і їхню роботу.

Польща не визнає рішення ЄС

Буквально через годину після вердикту ЄС у Польщі заявили: не підкорюватимуться цьому рішенню. Верховний суд Польщі виніс рішення, що тимчасові заходи, які погодив Суд ЄС, суперечать Конституції Польщі. Отже країна може не виконувати це рішення.

У четвер суд ЄС повинен оголосити рішення щодо скарги Європейської комісії. До того ж ЄС розглядатиме заяву польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Він зазначив, що принцип переваги права ЄС над національним законодавством закріплений у договорі про Європейський Союз

Що передувало такому рішенню ЄС