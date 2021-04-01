Таке рішення Єврокомісія прийняла, щоб захистити права суддів та змінити закон про судову систему.

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У Єврокомісії вважають, що закон про судову систему Польщі підриває принцип незалежності судової системи та дозволяє тиснути на суддів.

Єврокомісія прийняла рішення про подання до Європейського суду юстиції позову проти Польщі. Це частина процедури усунення порушень у польському законі про реформу судової системи, який набув чинності у лютому 2020 року. Єврокомісія почала процедуру усунення порушень Польщі у квітні 2020 року,

– сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

У ЄС хочуть, щоб рішення про скасування імунітету суддів приймалися не державою, а незалежним органом.

На думку Єврокомісії, закон про реформу судової системи Польщі підриває принцип незалежності судової системи і дозволяє чинити тиск на суддів, які ризикують звільненням за рішенням держави.

Що цьому передувало