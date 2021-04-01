Еврокомиссия подала судебный иск против Польши
Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши. В ЕС считают, что государство нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.
Источник:Deutsche Welle
Такое решение Еврокомиссия приняла, чтобы защитить права судей и изменить закон о судебной системе.
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Какое решение приняли в ЕС
В Еврокомиссии считают, что закон о судебной системе Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет давить на судей.
Еврокомиссия приняла решение о представлении в Европейский суд юстиции иска против Польши. Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системы, который вступил в силу в феврале 2020 года. Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года,
– сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
В ЕС хотят, чтобы решения об отмене иммунитета судей принимались не государством, а независимым органом.
По мнению Еврокомиссии, закон о реформе судебной системы Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет оказывать давление на судей, которые рискуют увольнением по решению государства.
Что этому предшествовало
- Уже несколько лет в Польше продолжаются обсуждения и споры относительно судебной системы.
- В декабре 2019 года даже шла речь о рисках исключения Польши из Евросоюза.
- С февраля 2020 года в Польше приняли закон, по которому могут наказывать судей, которые ставят под сомнение законность судебных решений или кадровые назначения. Наказанием может быть штраф, понижение в должности или увольнение.
- В апреле 2020 года Еврокомиссия начала расследование из-за вероятного нарушения принципа независимости судей в судебной системе Польши.
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