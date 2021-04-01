Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши. В ЕС считают, что государство нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.

Такое решение Еврокомиссия приняла, чтобы защитить права судей и изменить закон о судебной системе.

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Какое решение приняли в ЕС

В Еврокомиссии считают, что закон о судебной системе Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет давить на судей.

Еврокомиссия приняла решение о представлении в Европейский суд юстиции иска против Польши. Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системы, который вступил в силу в феврале 2020 года. Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года,

– сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

В ЕС хотят, чтобы решения об отмене иммунитета судей принимались не государством, а независимым органом.

По мнению Еврокомиссии, закон о реформе судебной системы Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет оказывать давление на судей, которые рискуют увольнением по решению государства.

Что этому предшествовало