У ЄС вважають, що держава порушує права суддів і принципи незалежності судової системи. Самі ж громадяни Польщі бастують і не хочуть, щоб у їхню судову систему втручалися ззовні.
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Польща має припинити застосування національного законодавства
Віцепрезидент Суду ЄС Розаріо Сільва де Лапуерта постановила, що Польща повинна виконати усі вимоги Єврокомісії до ухвалення остаточного рішення у справі. Наведені аргументи, за її словами, повністю обґрунтовують застосування таких заходів.
В ухваленому сьогодні рішенні віцепрезидент суду врахував усі прохання Єврокомісії до ухвалення фінального рішення… Польща повинна негайно призупинити застосування національного законодавства,
– зазначили у Суді ЄС.
У Брюсселі вважають, що Польща порушила законодавство ЄС, дозволивши Дисциплінарній палаті, незалежність і неупередженість якої не гарантована, ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на суддів і їхню роботу.
Польща не визнає рішення ЄС
Буквально через годину після вердикту ЄС у Польщі заявили: не підкорюватимуться цьому рішенню. Верховний суд Польщі виніс рішення, що тимчасові заходи, які погодив Суд ЄС, суперечать Конституції Польщі. Отже країна може не виконувати це рішення.
У четвер суд ЄС повинен оголосити рішення щодо скарги Європейської комісії. До того ж ЄС розглядатиме заяву польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Він зазначив, що принцип переваги права ЄС над національним законодавством закріплений у договорі про Європейський Союз
Що передувало такому рішенню ЄС
- Уже кілька років в Польщі тривають обговорення та суперечки стосовно судової системи.
- У грудні 2019 року навіть йшлося про ризики виключення Польщі з Євросоюзу.
- З лютого 2020 року в Польщі ухвалили закон, за яким можуть карати суддів, які ставлять під сумнів законність рішень чи кадрові призначення.
- У квітні 2020 року Єврокомісія почала розслідування через ймовірне порушення принципу незалежності суддів у судовій системі Польщі.