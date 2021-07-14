В ЕС считают, что государство нарушает права судей и принципы независимости судебной системы. Сами же граждане Польши бастуют и не хотят, чтобы в их судебную систему вмешивались извне.

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Польша должна прекратить применение национального законодательства

Вице-президент Суда ЕС Росарио Сильва де Лапуэрта постановила, что Польша должна выполнить все требования Еврокомиссии до принятия окончательного решения по делу. Приведенные аргументы, по ее словам, полностью обосновывают применение таких мер.

В принятом сегодня решении вице-президент суда учел все просьбы Еврокомиссии до принятия финального решения... Польша должна немедленно приостановить применение национального законодательства,

– отметили в суде ЕС.

В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, которые непосредственно влияют на судей и их работу.

Польша не признает решение ЕС

Буквально через час после вердикта ЕС в Польше заявили: не будут подчиняться этому решению. Верховный суд Польши вынес решение, что временные меры, которые согласовал Суд ЕС, противоречат Конституции Польши. А значит страна может не выполнять это решение.

В четверг суд ЕС должен объявить решение по жалобе Европейской комиссии. К тому же ЕС будет рассматривать заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Он отметил, что принцип преимущества права ЕС над национальным законодательством закреплен в договоре о Европейском Союзе

Что предшествовало такому решению ЕС