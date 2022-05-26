Суд завершив розгляд справи про розстріл майданівців 20 лютого на Інститутській

У Києві Святошинський районний суд завершив розгляд справи про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Тоді загинули 48 людей, а ще 80 осіб отримали поранення.

Про це журналістам повідомив головуючий суддя Сергій Дячук.

До теми Окупанти зірвали з Меморіалу Небесної Сотні наших героїв, – депутат Херсонської облради

За його словами, далі у цій справі залишилися тільки дебати сторін та вирок.

Завершу й долучусь до бійців,

– зазначив суддя.

Що відбувалося 20 лютого

У Києві 20 лютого 2014 року тривало протистояння активістів та силовиків. Внаслідок зіткнень на вулиці Інститутській загинули 48 людей, ще 80 — отримали поранення.

У розстрілах, які трапилися у той день, звинувачують 5 ексберкутівців. Мовиться про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Сергія Зінченка та Олександра Маринченка.

Усіх їх обміняли на українських полонених у 2019 році. Однак Маринченко й Тамтура все одно вирішили брати участь у засіданнях суду.

Справи Майдану: що відомо

Злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "справу Майдану". Загалом у судах слухають орієнтовно 86 судових справ стосовно 176 людей.

Головні епізоди цієї справи стосуються розгону студентів вночі 30 листопада 2013 року, незаконних дій силовиків під час акцій протесту 1 грудня, спроби розігнати Майдан вночі 11 грудня, а також убивств активістів впродовж січня – лютого 2014 року.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова у лютому 2022 року визнала, що не всі справи Майдану вдалось розкрити, але над цим працюють. Венедіктова наголосила, що потерпілі та родини Героїв Небесної Сотні роками чекають справедливості. Водночас минають й строки притягнення до відповідальності за злочини.

Київський суд обрав колишньому головному охоронцю Віктора Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Державне бюро розслідувань у лютому завершило розслідування проти колишнього керівництва МВС. Справа стосується незаконного постачання гранат з Росії силовикам під час Майдану. Як пояснили у відомстві, на початку 2014 року колишні посадовці незаконно постачали з території Росії до України: ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" та ручні димові гранати.

Вас може зацікавити – звернення Зеленського до українців: дивіться відео