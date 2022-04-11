Про це в ефірі 24 каналу повідомив тероборонець та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що таке могли зробити тільки фашисти, у яких немає жодних цінностей.

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Рашисти поглумились над меморіалом

За словами Хланя, зараз у місті окупанти масово знімають рекламні щити з надписами "Херсон – це Україна". Крім того, нелюди добралися й до Меморіалу Героям Небесної Сотні та загиблим у зоні АТО.

"Вчора (10 квітня – 24 канал) окупанти зірвали з Меморіалу Героям Небесної Сотні наших героїв – тих, хто був на Революції Гідності, воїнів АТО", – заявив Хлань.

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