Суд завершил рассмотрение дела о расстреле майдановцев 20 февраля на Институтской

В Киеве Святошинский районный суд завершил рассмотрение дела о расстрелах по улице Институтской 20 февраля 2014 года. Тогда погибли 48 человек, а еще 80 получили ранения.

Об этом журналистам сообщил председательствующий судья Сергей Дячук.

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По его словам, дальше по этому делу остались только прения сторон и приговор.

Завершу и присоединюсь к бойцам,

– отметил судья.

Что происходило 20 февраля

В Киеве 20 февраля 2014 продолжалось противостояние активистов и силовиков. В результате столкновений на улице Институтской погибли 48 человек, еще 80 получили ранения.

В расстрелах, которые произошли в тот день, обвиняют 5 эксберкутовцев. Речь идет об Олеге Янишевском, Павле Аброскине, Сергее Тамтуре, Сергее Зинченко и Александре Маринченко.

Всех их обменяли на украинских пленников в 2019 году. Однако Маринченко и Тамтура все равно решили участвовать в заседаниях суда.

Дела Майдана: что известно

Преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно великое "дело Майдана". Всего в судах слушают ориентировочно 86 судебных дел в отношении 176 человек.

Главные эпизоды этого дела касаются разгона студентов ночью 30 ноября 2013, незаконных действий силовиков во время акций протеста 1 декабря, попытки разогнать Майдан ночью 11 декабря, а также убийств активистов в течение января – февраля 2014 года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в феврале 2022 года признала , что не все дела Майдана удалось раскрыть, но над этим работают. Венедиктова подчеркнула, что потерпевшие и семьи Героев Небесной Сотни годами ждут справедливости. В то же время, проходят и сроки привлечения к ответственности за преступления.

Киевский суд избрал бывшего главного охранника Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное бюро расследований в феврале завершило расследование против бывшего руководства МВД. Дело касается незаконной поставки гранат из России силовикам во время Майдана. Как пояснили в ведомстве, в начале 2014 года бывшие чиновники незаконно поставляли с территории России в Украину: ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свет-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" и ручные дымовые гранаты.

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