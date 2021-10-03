У Сумах 6 людей отруїлись чадним газом, з них троє – діти

У лікарню в Сумах потрапила ціла родина, яка отруїлися чадним газом. Через несправну витяжку людям стало зле прямо у квартирі.

Надзвичайна подія трапилася 2 жовтня. Після користування газовим проточним водонагрівачем дорослі і діти відчули слабкість.

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Отруїлася ціла родина

Про цей випадок поліцію сповістили лікарі. За словами медиків, у пацієнтів були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-річного чоловіка відпустили додому. 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці з'ясували, що ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре, і вони звернулися по допомогу до лікарів.

Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку.

Як безпечно користуватися газовими приладами

Тримайте відкритою кватирку чи відчиняйте вікно на провітрювання весь час користування газовими приладами. За щільно зачинених вікон у холодну погоду, обмежується циркуляція свіжого повітря. При роботі газових приладів у повітрі підвищується концентрація шкідливих продуктів згоряння. Користуйтеся газовими приладами тільки за наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах. Перевіряти тягу потрібно перед включенням і під час використання газових приладів. Не користуйтеся електровитяжкою у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід. Якщо одночасно працюють така витяжка та димохідний газовий прилад (котел, колонка), електровитяжка створює зворотну тягу, через що утворюваний у процесі горіння чадний газ, не виводиться у димохід, а накопичується у приміщенні. Не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках – має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я – це ознака неповного згоряння газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник. Експлуатуйте тільки справні газові прилади, зокрема зі справною автоматикою безпеки. Не користуєтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення. Слідкуйте за технічним станом димових і вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими й незасмічені. За необхідності звертайтеся в спеціалізовану організацію для ремонту.



Як безпечно користуватися газовими приладами / Інфографіка ЛМР