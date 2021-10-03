В Сумах 6 человек отравились угарным газом, из них трое – дети
Источник:полиция Сумской области
В больницу в Сумах попала целая семья, которая отравились угарным газом. Из-за неисправной вытяжки людям стало плохо прямо в квартире.
ЧП случилось 2 октября. После пользования газовым проточным водонагревателем взрослые и дети почувствовали слабость.
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Отравилась целая семья
Об этом случае полицию известили врачи. По словам медиков, у пациентов были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой. 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и троих детей в возрасте 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.
Правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало нехорошо, и они обратились за помощью к врачам.
По данному факту полицейские проводят проверку.
Как безопасно пользоваться газовыми приборами
- Держите открытой форточку или открывайте окно на проветривание все время пользования газовыми приборами. Из-за плотно закрытых окон в холодную погоду, ограничивается циркуляция свежего воздуха. При работе газовых приборов в воздухе повышается концентрация вредных продуктов сгорания.
- Пользуйтесь газовыми приборами только при наличии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Проверять тягу нужно перед включением и во время использования газовых приборов.
- Не пользуйтесь электровытяжкой в помещениях, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход. Если одновременно работают такая вытяжка и дымоходный газовый прибор (котел, колонка), електровитяжка создает обратную тягу, из-за чего образующийся в процессе горения угарный газ не выводится в дымоход, а накапливается в помещении.
- Не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках – должно быть синим или фиолетовым. Желтое пламя – это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку.
- Эксплуатируйте только исправные газовые приборы, в частности с исправной автоматикой безопасности.
- Не пользуетесь газовыми приборами не по назначению. Например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения.
- Следите за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Они должны быть целыми и незасоренными. При необходимости обращайтесь в специализированную организацию для ремонта.
Как безопасно пользоваться газовыми приборами / Инфографика ЛГС