У Сумах чули вибухи: ворог атакував КАБом, пошкоджені будинки
- Ворог атакував Сумську область 26 вересня, спричинивши звуки вибухів у Сумах.
- Пошкоджено житлові будинки, можливі перебої з електро- та газопостачанням.
Чергового удару з повітря завдав ворог уночі 26 вересня по Сумській області. Вибухи було чутно у Сумах.
Про наслідки повідомили в МВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Атака на Суми вночі 26 вересня з повітря: що відомо?
Повітряна тривога на Сумщині тривала з восьмої вечора 25 вересня до майже 5 ранку 26 числа. За цей час від Повітряних сил кілька разів надходила інформація про різні загрози, зокрема від ударних БпЛА російської армії.
А під ранок із повідомлення Сумської міської військової адміністрації у соціальних мережах стало відомо, що ворог атакував близько 04:20 КАБом житловий сектор у Стецьківському старостинському окрузі, що у Сумському районі біля Сум.
Відомо, що пошкоджені житлові будинки, також можуть бути перебої з електропостачання та газопостачанням. Попередньо – без постраждалих.
Де ще чули вибухи за останню добу?
- Увечері 25 вересня повітряну тривогу оголошували й на Черкащині оголосили – через загрозу ударних безпілотників. В області працювала ППО.
- А вночі на 25 вересня під атакою опинилася критична інфраструктура на Вінниччині. Частину міста було знеструмлено, зупиняли рух потягів.