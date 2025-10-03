Про це повідомляє Суспільне, передає 24 Канал.

За даними Повітряних сил України, над містом та в області зберігається загроза атаки ударними безпілотниками.

Так, станом на 11:50 активність груп ворожих БпЛА фіксують в Шостківському районі Сумщини.

У Сумах 1 жовтня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу атаки дронів-камікадзе. Пізніше стало відомо про перебої з електропостачанням у самому місті та в Охтирці.

Напередодні, у ніч на 29 вересня, у напрямку Сум рухався російський ударний безпілотник БМ-35, обладнаний тепловізійною камерою. За словами українського експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестнова ("Флеш"), це може свідчити про зміну тактики ворога при атаках на прикордонні регіони.