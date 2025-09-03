Укр Рус
24 Канал Головні новини В Сумах пролунав вибух
3 вересня, 20:56
2

В Сумах пролунав вибух

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Сумах 3 вересня пролунав вибух близько 9 години вечора.
  • Подробиць щодо вибуху або його наслідків наразі немає.

Ввечері в середу, 3 вересня, в Сумах було гучно. Так, в регіоні пролунав вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також На Хмельниччині внаслідок масованої атаки загинув чоловік: його особу встановлюють 

Що відомо про вибух в Сумах?

В Сумському районі оголосили тривогу близько 20:27. В місцевих телеграм-каналах писали про рух БпЛА в області.

Ближче 9 години вечора в Сумах було чутно звук вибуху.

Наразі подробиць щодо вибуху в регіоні чи наслідків вибуху немає.

Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози ударних БпЛА, а також про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте в нашому телеграмі.

Дивіться також На Львів летіли 15 "Шахедів": зруйновано приміщення, де виготовляли пам'ятники 

Де ще лунали вибухи?

  • Ввечері 3 вересня мер Харкова повідомив про приліт ворожого дрону "Молнія", який стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Відомо, що у навчальному закладі вибито 18 вікон, пошкоджено паркан. Постраждалих та загиблих немає.

  • Також ввечері у повітряному просторі Київщини зафіксували БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.

  • До слова, у ніч проти 3 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет повітряного та морського базування.

  • Так, цієї ночі росіяни для атаки використали 526 засобів повітряного нападу.