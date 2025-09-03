В Сумах пролунав вибух
- У Сумах 3 вересня пролунав вибух близько 9 години вечора.
- Подробиць щодо вибуху або його наслідків наразі немає.
Ввечері в середу, 3 вересня, в Сумах було гучно. Так, в регіоні пролунав вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух в Сумах?
В Сумському районі оголосили тривогу близько 20:27. В місцевих телеграм-каналах писали про рух БпЛА в області.
Ближче 9 години вечора в Сумах було чутно звук вибуху.
Наразі подробиць щодо вибуху в регіоні чи наслідків вибуху немає.
Де ще лунали вибухи?
Ввечері 3 вересня мер Харкова повідомив про приліт ворожого дрону "Молнія", який стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Відомо, що у навчальному закладі вибито 18 вікон, пошкоджено паркан. Постраждалих та загиблих немає.
Також ввечері у повітряному просторі Київщини зафіксували БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.
До слова, у ніч проти 3 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет повітряного та морського базування.
Так, цієї ночі росіяни для атаки використали 526 засобів повітряного нападу.