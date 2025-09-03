Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух в Сумах?

В Сумському районі оголосили тривогу близько 20:27. В місцевих телеграм-каналах писали про рух БпЛА в області.

Ближче 9 години вечора в Сумах було чутно звук вибуху.

Наразі подробиць щодо вибуху в регіоні чи наслідків вибуху немає.

