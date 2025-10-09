Російські війська не припиняють терор Сумщини. Так, регіон із ночі – під масованими ворожими ударами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, очільника ОВА.

Що відомо про атаку на Сумщину?

Армія Кремля атакує громади регіону десятками ударних БпЛА та керованими авіабомбами.

Глава ОВА повідомив, що частину ворожих дронів вдалося знищити, однак агресор активно застосовує їх знову.

Під ударами противника опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.

Внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах.