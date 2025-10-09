Российские войска не прекращают террор Сумщины. Так, регион с ночи – под массированными вражескими ударами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главу ОВА.

Что известно об атаке на Сумскую область?

Армия Кремля атакует общины региона десятками ударных БПЛА и управляемыми авиабомбами.

Глава ОВА сообщил, что часть вражеских дронов удалось уничтожить, однако агрессор активно применяет их снова.

Под ударами противника оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская сельская громады.

Вследствие вражеских действий есть жертвы. В частности, погибли: 40-летний мужчина – в Николаевской общине, 65-летний мужчина – в Великописаревской и 66-летний мужчина – в Белопольской общинах.

Кроме этого, известно, что есть пострадавшие, среди которых 47-летний и 52-летний мужчины. Им оказывают медицинскую помощь.

Также в результате атак врага есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Свой террор враг продолжил и дальше. Так, в половине 1 часа ночи 9 октября в Сумах прозвучала серия взрывов, о чем информировал Александр Лысенко, городской голова.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

К слову, россияне днем атаковали Сумы. Сообщалось, что тогда в результате удара произошло возгорание нежилого помещения, были повреждены частные жилые дома. Следующий удар пришелся по крыше жилого дома в одном из районов.

Заметим, что по состоянию на 00:15 российская армия продолжает террор, атакуя дронами города Украины. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Чем Россия била по Украине ночью 8 октября?