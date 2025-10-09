Сумщина – под массированными ударами: атакуют десятки БпЛА и КАБы, есть погибшие
- Поздно вечером 8 октября в Сумской ОГА сообщили, что с ночи регион – под массированными вражескими ударами.
- В результате действий врага есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.
- Также известно о погибших и раненых.
Российские войска не прекращают террор Сумщины. Так, регион с ночи – под массированными вражескими ударами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главу ОВА.
Смотрите также В результате российских обстрелов часть Сумского района снова обесточена
Что известно об атаке на Сумскую область?
Армия Кремля атакует общины региона десятками ударных БПЛА и управляемыми авиабомбами.
Глава ОВА сообщил, что часть вражеских дронов удалось уничтожить, однако агрессор активно применяет их снова.
Под ударами противника оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская сельская громады.
Вследствие вражеских действий есть жертвы. В частности, погибли: 40-летний мужчина – в Николаевской общине, 65-летний мужчина – в Великописаревской и 66-летний мужчина – в Белопольской общинах.
Кроме этого, известно, что есть пострадавшие, среди которых 47-летний и 52-летний мужчины. Им оказывают медицинскую помощь.
Также в результате атак врага есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.
Свой террор враг продолжил и дальше. Так, в половине 1 часа ночи 9 октября в Сумах прозвучала серия взрывов, о чем информировал Александр Лысенко, городской голова.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
К слову, россияне днем атаковали Сумы. Сообщалось, что тогда в результате удара произошло возгорание нежилого помещения, были повреждены частные жилые дома. Следующий удар пришелся по крыше жилого дома в одном из районов.
Заметим, что по состоянию на 00:15 российская армия продолжает террор, атакуя дронами города Украины. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Чем Россия била по Украине ночью 8 октября?
В ночь на 8 октября вражеская армия атаковала Украину 183-мя ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил, около 100 из вражеских воздушных целей – "Шахеды".
По состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях.